Olimpia, eccoti Guduric. Un campione d’Europa per riprendere a brillare: "L’Armani è un onore»

Colpo da novanta per l’Olimpia Milano che ha annunciato ufficialmente la firma di Marko Guduric. Un campione d’Europa (in carica) per tornare a frequentare l’Europa che conta dopo tre stagioni senza playoff. La guardia serba classe 1995, protagonista del “triplete“ con il Fenerbahçe, ha firmato un 2+1 con la squadra di coach Ettore Messina. Milano si assicura così uno dei giocatori più ambiti del mercato. Guduric porta con sé esperienza (quattro Final Four in 7 stagioni), mentalità vincente e un passato in NBA con i Memphis Grizzlies. Nell’ultima stagione in Eurolega ha chiuso con 10.9 punti, 3.2 assist di media e il 37.6% da tre, risultando spesso un equilibratore per il gioco dei gialloblù. "Sono entusiasta – ha dichiarato Guduric (nella foto) –. Iniziare un nuovo capitolo in un club storico come l’Olimpia è un onore. Voglio costruire qualcosa di speciale insieme ai miei nuovi compagni, ma anche con i miei nuovi tifosi, essenziali per vincere il più possibile".

Intanto si muove anche il resto del mercato, visto che Quinn Ellis ha finalmente potuto esercitare la clausola di uscita dal contratto con Trento per una squadra che disputa l’Eurolega. Dovrebbe essere annunciato dai biancorossi entro il fine settimana. In cabina di regia si rafforza la voce su Lorenzo Brown, mentre sotto canestro arriverà Devin Booker. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Vlatko Cancar, ala dei Denver Nuggets con cui ha vinto l’anello NBA nel 2023.