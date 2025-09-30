Olimpia, eccoti l’Eurolega. Supercoppa già in bacheca. Stasera c’è la Stella Rossa

Con la Supercoppa ancora in valigia, ma già con il pensiero all’Europa che conta. Dopo il vernissage vincente del Forum nel weekend, ora per l’Olimpia inizia l’avventura in Eurolega con un ritmo incessante fin da subito. La squadra, nel pomeriggio di ieri, è volata verso Belgrado dove questa sera alle 20.00 esordisce contro la Stella Rossa. In realtà il calendario regalerà poi una sorta di mini-ritiro nella capitale serba per l’Armani, perché giovedì si replicherà sempre alla Beogradska Arena contro il Partizan. Un inizio complicato a livello ambientale, con circa 20.000 tifosi da fronteggiare, meno dal punto di vista tecnico se non altro perché le due squadre si giocheranno con l’Olimpia le chance di entrare nella prima metà della classifica, ma non sono le corazzate pronosticate da tutti alle Final Four.

L’EA7 ritroverà per l’occasione anche Marko Guduric che ha continuato la sua riattivazione post-europeo anche nel weekend proprio con l’esordio in Eurolega nel mirino. Così ci sarà nella città che dista circa 300 km dalla sua nativa Priboj, dove venne alla luce nel 1995. È lui il grande nome del mercato costruito da Stavropoulos e Baiesi, dopo aver vinto nel maggio scorso proprio l’Eurolega con il Fenerbahce. Così, nonostante l’assenza di Brown per un affaticamento in entrambe le gare in Serbia, coach Messina potrà scegliere nel suo roster profondissimo e, al di là di Totè, dovrebbe far esordire anche quegli stranieri rimasti a guardare in Supercoppa, ossia Brooks, Cancar e Dunston. "Siamo tanti, faremo tanto turnover, dovremo dividerci le partite, trovare equilibrio. Non sarà facile, ma è la chiave della stagione", afferma Messina. Milano si gode anche Quinn Ellis, MVP di Supercoppa, oggi all’esordio in Eurolega dopo un paio di anni di Eurocup con Trento: "Pensare che nel 2019, appena 16enne, arrivai in Sicilia dalla mia Inghilterra per sognare di fare il giocatore di pallacanestro mi emoziona. Sono passati solo 6 anni, non posso che essere molto contento di tutto quello che ho costruito, sapendo che sono solo all’inizio perchè devo crescere ancora molto".

Qualche problema in più per la Stella Rossa che sarà senza gli americani Canaan e Graham, oltre ai locali Dobric e Plavsic. In campo per coach Sfairopoulos attenzione all’esperienza di Nikola Kalinic, alla coppia di ali iper atletiche formata da Moneke e Ojeleye, oltre a Miller-McIntyre in regia.