Olimpia in casa della Virtus. Il derby d’Italia che vale oro

di Sandro Pugliese

Dopo i bianconeri di Belgrado, tocca ai bianconeri di Bologna. L’Olimpia torna subito di scena in campionato per il big-match sul campo della Virtus. In palio il secondo posto in classifica all’inseguimento di Brescia, ma in realtà molto di più, come tutte le volte in cui è in programma il derby d’Italia. A maggior ragione in questi ultimi anni visto che è stata la sfida che ha assegnato gli ultimi 3 scudetti.

L’Armani arriva certamente rinfrancata dal bel successo ottenuto contro il Partizan in Eurolega, con una striscia aperta di sette successivi consecutivi, unica formazione imbattuta nel girone di ritorno. Di contro i bolognesi hanno perso le ultime gare disputate in trasferta tra il ko in Serie A a Sassari e quella di Eurolega al Pireo, ma della sua casa ha fatto il suo fortino dove ha costruito le maggiori soddisfazione di questa stagione (in campionato la Virtus ha vinto 9 gare su 10 in casa).

Tra campionato ed Eurolega nelle infinite sfide di questi ultimi anni l’Olimpia è da otto gare che non viola Bologna. Il rischio, peraltro, è che debba farlo anche senza Shavon Shields che a fine gara contro il Partizan ha avuto fastidio al tendine del piede sinistro. Sarebbe certamente un macigno per l’attacco milanese, oltre alle assenze anche di Tonut e Poytrhess. "È una partita molto importante - la presenza coach Messina, ex incrociato rispetto anche a coach Banchi, ora allenatore della Virtus - è un peccato non aver potuto preparare con più tempo e più energie a disposizione dopo la durissima prova sostenuta contro il Partizan. Dovremo cercare di avere una buona difesa sulla loro transizione offensiva, in cui Bologna è molto pericolosa con i tagli dei lunghi e i tiri aperti di Marco Belinelli. Sarà importante sviluppare un buon bilanciamento dell’attacco tra gioco interno e gioco perimetrale" .

Brutte notizie invece da Billy Baron visto che è finita la sua stagione. La guardia americana, che tra l’estate e l’inizio della nuova annata era stato operato due volte, ora è costretto alla terza operazione al gomito destro per provare a risolvere i suoi problemi. La speranza è che con questa operazione, il match del 28 dicembre con il Baskonia non sia l’ultimo della sua carriera.