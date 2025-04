Olimpia Milano batte Baskonia 111-89 ma manca i play-in Eurolega

Una partita triste, tra Milano e Baskonia. La beffa è la diciassettesima vittoria, quella che l’anno scorso avrebbe garantito l’accesso ai play-in mentre quest’anno non porta al passaggio del turno. L’Olimpia stravince con un netto 111-89. Trova 32 punti da Zach LeDay e 23 da Mirotic, ma questa volta non conta nulla. Da domenica ci sarà solo Serie A (alle 13 al Forum contro Pistoia). La partita biancorossa è concreta, con Mirotic e LeDay perfetti da subito contro un Baskonia più in disarmo di Milano. Così l’Armani dopo 8’ è avanti 29-12 con due triple di fila di Brooks. Sono Diop e Flaccadori gli inattesi protagonisti tra assist e triple che danno per la prima volta il +21 all’EA7 (44-23). Milano ne segna 62 all’intervallo, record stagionale. Nella ripresa arriva il massimo vantaggio sul +33 con le bombe di LeDay e Mirotic (77-44), prima di alzare il pedale dall’acceleratore vincendo di 22. Tra i 12 era presente l’astro nascente Lonati (esordio in Eurolega con 2’) al posto di un Dimitrijevic dato in partenza. L’obiettivo ora è il recupero del pivot Josh Nebo, l’arma in più per rivitalizzare la squadra e conquistare lo scudetto.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-BASKONIA VITORIA 111-89 (31-18; 62-35; 82-61)Sandro Pugliese