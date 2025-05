Olimpia Milano: secondo scudetto Under19 e sogni di Eurolega giovanile

Vincere, a livello giovanile, non è l’unica cosa che conta, ma certamente è un buon termometro della formazione dei talenti. In questo senso il lavoro che l’Olimpia Milano sta svolgendo con i ragazzi del 2006-07 è eccezionale e ha fruttato il secondo scudetto consecutivo Under19 nelle Finali Nazionali appena stravinte (scarto medio di 20.8 punti) a Roma nella finale con Trento: con Next Gen e ’scudettino’, centrato lo slam italiano. Lonati, Garavaglia, Suigo (già vice-campioni del mondo U17 con l’Italia) sono il trio delle meraviglie che sta ingolosendo i college USA. Ma anche il duo di playmaker Casella-Ceccato continua a impressionare tutti. "Sette di questi ragazzi sono cresciuti nel nostro Minibasket, ulteriore motivo di orgoglio del club perché conferma la qualità del nostro progetto, al di là dei titoli vinti", precisa coach Michele Catalani (7° scudetto giovanile per lui). Costruire giocatori da Eurolega sarebbe il sogno che, con qualcuno di loro, potrebbe anche avverarsi nel futuro. Il percorso della squadra non si ferma qui, perché dopo aver dominato il girone A della Serie B2 con Oleggio in doppio tesseramento, sabato inizierà i playoff per la promozione in B1, mentre a fine maggio sarà ad Abu Dhabi per giocare le Final Eight dell’Eurolega giovanile, un’altra vetrina davvero prestigiosa.

Sandro Pugliese