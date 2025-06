Olimpia Milano: sfida decisiva contro Virtus Bologna per restare nei playoff

Adesso l’Olimpia è spalle al muro. Non può più sbagliare, pena l’eliminazione. La vittoria che la Virtus Bologna ha ottenuto al Forum giovedì ha sparigliato le carte riportando la serie a favore dei bianconeri nonostante le difficoltà fisiche. Per l’Olimpia è quasi sempre la stessa storia della stagione. Lo è stato in finale di Coppa Italia con Trento, lo è stato nel finale di regular season in Eurolega, lo è stato anche a Trapani alla penultima di campionato quando poteva sovvertire il tabellone dei playoff, ma lo è stato anche a inizio stagione in ben più di un’occasione. Dunque sarebbe forse più una sorpresa in positivo la vittoria in semifinale, piuttosto che una cosa inaspettata il mancato passaggio del turno. Una partita alla volta, ma sapendo che non c’è domani se ci sarà sconfitta. L’Armani dovrà fare appello a tutte le sue qualità, che sono tante e innegabili in potenza, rendendole concrete. Come ha saputo fare non solo in gara 2 a Bologna, ma anche in altre occasioni quando ha raggiunto vittorie più che prestigiose in Eurolega. Basti pensare a Istanbul, nella casa dei nuovi campioni d’Europa del Fenerbahce, dove l’Olimpia è stata capace di vincere. Palla a due alle 20.45 al Forum con i biancorossi che, come dice Messina, dovranno predicare quella pazienza che in troppe occasioni è mancata nella terza sfida: "Abbiamo giocato male in difesa e non abbiamo avuto neanche lontanamente la pazienza che avevamo dimostrato nella seconda partita". Dall’altra parte anche coach Ivanovic sa che sarà una battaglia e le possibilità che lunedì si torni a Bologna per gara 5 sono alte: "Siamo stati attenti e ne sono contento, abbiamo avuto pazienza e dovremo esserlo anche per le prossime due gare". Ancora una volta la qualità del gioco dell’Olimpia è passata dalla qualità della regia. Mannion (nella foto) è stato troppo ondivago, mentre per la prima volta in questi playoff Flaccadori non è riuscito ad incidere. Provando la carta Bolmaro i risultati non sono stati diversi e così l’Olimpia è stata ancora quasi venti punti sotto media, mancando anche l’impatto di Brooks. Se vorrà andare avanti, Milano non potrà prescindere dal migliorare questi aspetti.