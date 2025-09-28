Basket, l'Olimpia Milano supera Brescia 90-76 e vince la sua seconda Supercoppa di fila!

Milano, 28 settembre 2025 – L’Olimpia Milano supera 90-76 la Germani Brescia e conquista la sesta Supercoppa italiana della sua storia, eguagliando la Mens Sana Siena nell’albo d’oro e alzando al cielo il trofeo per la seconda volta di fila. Un successo autoritario e di squadra quello ottenuto dagli uomini di coach Ettore Messina che, dopo aver concesso qualcosa di troppo difensivamente in un primo tempo comunque sempre comandato (47-44), hanno stretto le maglie della retroguardia, piazzando un 22-11 in un terzo quarto dominato dalle giocate di Josh Nebo. I biancorossi, che hanno chiuso con il 62% dal campo e hanno dominato 39-27 la battaglia a rimbalzo, non si sono poi più voltati indietro avendo il grande merito di trovare doversi protagonisti nei vari momenti chiave della gara, a cominciare dal già citato Nebo, miglior realizzatore biancorosso con 18 punti, ai quali ha aggiunto 7 rimbalzi. Più che positive anche le prove di Lorenzo Brown (11 assist), Quinn Ellis (12 punti), Zach LeDay, Giampaolo Ricci (11 punti a testa) e Shavon Shields (10 punti). A Brescia, che con un secondo quarto tutto cuore ha provato a tenere il passo, non sono bastati i 14 punti a testa di CJ Massinburg e Jason Burnell.

La gara

Milano scende in campo con grande aggressività difensiva e tiene a secco Brescia per i primi 2’ partendo con un 6-0. È Ivanovic a stappare il canestro milanese, ma non basta per fermare la corsa di un’EA7 che fa girare il pallone con fluidità e, spinta dalle giocate di Bolmaro e LeDay, tenta subito di scappare volando a +9 (16-7) nonostante le difficoltà nel tiro da fuori (0/3 iniziale). Quando, però, l’ex biancorosso Della Valle inizia a scaldare la mano da oltre l’arco dei 6.75 metri e riceve man forte da Massinburg, la Germani si rimette pian piano in carreggiata e, rispondendo colpo su colpo ai meneghini, si porta dal -9 toccato più volte al -4 al suono della prima sirena (28-24). L’EA7 non alza più di tanto i ritmi per non entrare su un terreno congeniale alla Germani e in avvio di secondo quarto tocca il nuovo +7 sulla tripla di un più che positivo Ellis. Brescia, però, pur con un Bilan alle prese con tre falli personali commessi prematuramente, non molla la presa e si affida al fosforo di Ivanovic e alle giocate di pura energia di Burnell e Rivers per tenere la scia e, rosicchiando punto dopo punto al vantaggio milanese, rientra addirittura a un solo possesso di disavanzo mancando persino la tripla del pari sul -3 (45-42). Arrivano comunque dalla linea della carità i punti di Massinburg del -1 (45-44), ai quali l’EA7 replica con il canestro di Mannion che mette il punto esclamativo sul primo tempo (47-44 al 20’). Al rientro sul parquet, come già successo a inizio gara, l’Olimpia schiaccia ancor più decisamente sul pedale dell’acceleratore mettendo in campo grande aggressività ed energia e scappando, trascinata da un Nebo scatenato (8 punti per lui in un amen), al nuovo massimo vantaggio (57-46), che arriva al culmine di un 10-2 di break e costringe coach Cotelli a rifugiarsi in un timeout. Massinburg cerca di ridestare la Germani con due triple ravvicinate (59-52), ma Shields e LeDay replicano con la stessa moneta e Milano torna a volare alzando l’asticella del disavanzo fino al +13 (65-52). I biancorossi ricominciano a correre e tornano pienamente padroni dell’inerzia della gara, entrando nel quarto quarto sul 69-55. Un tesoretto che gli uomini di coach Messina questa volta non dilapidano ed anzi rimpinguano fino al +18 toccato in un ultima frazione in cui i biancorossi innestano il pilota automatico allungando le mani sulla coppa senza correre rischi.