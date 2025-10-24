Olimpia, nuova caduta. Valencia è sempre avanti. Milano ci mette il cuore ma deve cedere allo sprint

L’Olimpia Milano cade contro Valencia perdendo 100-103, passando dal -17 al -6, ma anche dal -22 fino alla parità al 38’. Un vero peccato perché l’Armani si presentava da miglior difesa della competizione e invece ha concesso la sua vecchia media di 77 punti dopo soli 25’. Toccando il fondo è stato un altro film, ma l’incredibile rimonta negli ultimi 12’ è stata solo sfiorata. Così la prestazione strepitosa di Bolmaro, 31 punti, suo nuovo record, diventa inutile per il successo, come i 16 in 17’ di Brooks. I punti del nuovo arrivato Sestina, in campo dopo solo un paio di allenamenti, sono 6. Simbolo dei problemi in difesa il fatto che Messina sia costretto a spendere il 2° timeout già al 12’ perché la retroguardia è un colabrodo: al 15’ Valencia è già volata via 29-46. Al 17’ il primo canestro di Sestina all’interno di un break che riaccende la gara (46-52). Milano in attacco si ripresenta anche bene, ma Valencia piazza un incredibile 7/7 da 3 in 4’ che fa malissimo (57-75). Arriva anche il -22 (57-79). Sembra finita, invece è tutt’altro. Messina va anche di “smallball“ con Ricci da pivot e riaccende di nuovo la gara con Brooks e Bolmaro trascinatori, arrivando al 96-98 al 37’. La parità è a quota 100, ancora con Brooks che converte un rimbalzo, ma Milano spreca due occasioni per il sorpasso ed è Monteiro il killer con la bomba del 100-103 che gela il Forum.

ARMANI MILANO-VALENCIA 100-103 (18-24; 48-54; 74-85)