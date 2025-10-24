Acquista il giornale
Olimpia, nuova caduta. Valencia è sempre avanti. Milano ci mette il cuore ma deve cedere allo sprint

Eurolega, quarta sconfitta in sei partite nonostante uno scatenato Bolmaro

di SANDRO PUGLIESE
24 ottobre 2025
Leandro Bolmaro, miglior realizzatore tra le fila dell’Olimpia Milano con 31 punti

Leandro Bolmaro, miglior realizzatore tra le fila dell’Olimpia Milano con 31 punti

L’Olimpia Milano cade contro Valencia perdendo 100-103, passando dal -17 al -6, ma anche dal -22 fino alla parità al 38’. Un vero peccato perché l’Armani si presentava da miglior difesa della competizione e invece ha concesso la sua vecchia media di 77 punti dopo soli 25’. Toccando il fondo è stato un altro film, ma l’incredibile rimonta negli ultimi 12’ è stata solo sfiorata. Così la prestazione strepitosa di Bolmaro, 31 punti, suo nuovo record, diventa inutile per il successo, come i 16 in 17’ di Brooks. I punti del nuovo arrivato Sestina, in campo dopo solo un paio di allenamenti, sono 6. Simbolo dei problemi in difesa il fatto che Messina sia costretto a spendere il 2° timeout già al 12’ perché la retroguardia è un colabrodo: al 15’ Valencia è già volata via 29-46. Al 17’ il primo canestro di Sestina all’interno di un break che riaccende la gara (46-52). Milano in attacco si ripresenta anche bene, ma Valencia piazza un incredibile 7/7 da 3 in 4’ che fa malissimo (57-75). Arriva anche il -22 (57-79). Sembra finita, invece è tutt’altro. Messina va anche di “smallball“ con Ricci da pivot e riaccende di nuovo la gara con Brooks e Bolmaro trascinatori, arrivando al 96-98 al 37’. La parità è a quota 100, ancora con Brooks che converte un rimbalzo, ma Milano spreca due occasioni per il sorpasso ed è Monteiro il killer con la bomba del 100-103 che gela il Forum.

ARMANI MILANO-VALENCIA 100-103 (18-24; 48-54; 74-85)

© Riproduzione riservata

