Olimpia sfida Trento in Gara 3: Flaccadori protagonista, Coach Messina senza Nebo

Smaltita la delusione per la sconfitta allo scadere, l’Olimpia torna in campo alle 20.45 per Gara 3 con Trento, ben sapendo che il punto guadagnato in Gara-1 è davvero molto importante. Ora ha davanti due partite in casa fondamentali per chiudere i conti, anche se l’Aquila si è rivelata avversario ostico, non solo in questi playoff, ma lungo tutta la stagione. Finale di Coppa Italia docet.

Per ora le difese la stanno facendo da padrone, transizioni limitate, attacchi da basse percentuali e tanta tensione gli ingredienti delle prime due partite. La sorpresa in maglia Armani è stato finora Flaccadori che ha realizzato 23 punti in 2 gare: "È una serie dura contro una squadra forte, che ha giocato bene per tutto l’anno e si vede che gioca convinta di poter arrivare fino in fondo. Ma lo siamo anche noi. Il mio approccio è sempre stato quello di farmi trovare pronto".

Coach Messina continuerà a dover fare a meno dello sfortunato Nebo, ma dall’altra parte Galbiati, appena nominato “allenatore dell’anno“, sarà senza gli infortunati Pecchia e Zukauskas. Intanto oggi inizia anche l’avventura dell’U18 dell’Olimpia alle Final 8 di Eurolega giovanile ad Abu Dhabi, si gioca fino al 25 maggio.