Olimpia subito in campo. È ancora allarme lunghi

Subito in campo per il secondo doppio turno di Eurolega. Il frenetico ritmo di questa stagione, 38 giornate in poco più di sei mesi, riporta subito sul parquet l’Olimpia Milano che questa sera alle 20.30 sfida il Bayern Monaco nel nuovo avveniristico Audi Dome (poi si replica giovedì a Kaunas). I biancorossi cercheranno di ritrovare il successo in Coppa dopo i due ko in volata. Anche i bavaresi, peraltro, hanno vinto solo contro la Stella Rossa.

L’Armani affronterà la sfida con gli stessi problemi, legati al settore lunghi, che ha appena avuto nel weekend. Un reparto falcidiato dalle assenze contemporanee per infortunio di Nebo, LeDay, Cancar e Totè. Rimangono così solo Booker, Dunston, Diop e Ricci, con Shields e anche Guduric che possono adattarsi nel ruolo di 4 tattico.

L’ex di turno è proprio Devin Booker che l’anno passato al Bayern ha giocato la sua migliore stagione della carriera con 14.6 punti di media: "Sarà una partita molto impegnativa per noi, soprattutto perché ci mancheranno almeno un paio di giocatori chiave. Di conseguenza, sarà una trasferta molto difficile e per vincere sarà assolutamente necessario giocare con intensità e aggressività fin dall’inizio", afferma lo statunitense.

Non ci sarà invece l’altro ex, questa volta su sponda milanese, Johannes Voigtmann, ancora out da Eurobasket. Assenti per il Bayern anche Jovic e Harris.