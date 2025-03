Olimpia sul filo, esame Stella Rossa. A Belgrado può agganciare i serbi

Nella terra che vive per il basket, la Serbia, per dare una svolta alla stagione europea. Davanti ai 20.000 fans dell’infuocata arena di Belgrado, l’Olimpia Milano è alla caccia di una vittoria per dare forza ad una classifica di Eurolega che la vede ad un passo dalla Stella Rossa, avversaria di giornata, e dai playoff, ma anche dalla possibile eliminazione.

Oggi alle 19 i milanesi hanno di fronte un avversario non brillante nelle ultime uscite (due sconfitte), ma temibilissimo, con il quale all’andata hanno vinto giocando la miglior partita offensiva dell’anno (101 punti) e con cui un eventuale scontro diretto a favore sarebbe preziosissimo in una classifica così intricata, come quella attuale a sei giornate dalla fine della regular season. Sedici vittorie per Stella Rossa e Parigi al 6° e 7° posto, quindici per Partizan, Barcellona e Milano all’8°, 9° e 10° (quindi tutte e tre al play-in insieme ai parigini), con Efes e Real Madrid a quattordici vittorie all’11° e 12° posto, al momento clamorosamente eliminate.

L’Olimpia deve sciogliere il nodo Mirotic. L’ala montenegrina sta facendo di tutto per recuperare in tempo per stasera dalla contusione al coccige patita nella sfida di settimana scorsa, ma solo in mattinata riceverà o meno il via libera per giocare dallo staff medico. Non ci sarà invece Freddie Gillespie: il centro dell’Olimpia è ancora in fase di recupero dopo il colpo al volto che lo ha messo letteralmente ko nella gara della scorsa settimana contro il Fenerbahce. Ovviamente nello stesso reparto, quelo dei lunghi, manca anche il pivot titolare Josh Nebo, volato a Houston in questi giorni per una visita specialistica che ha confermato come il problema fisico di lungo periodo da cui è afflitto stia andando verso la guarigione definitiva.

"Affrontiamo una squadra molto atletica, con tiratori efficaci e molto profonda - analizza il match alla vigilia coach Ettore Messina - Di conseguenza, siamo chiamati a disputare una prestazione di alto livello sapendo che il controllo dei rimbalzi, come sempre, e la difesa soprattutto sul pick and roll, che loro utilizzano tantissimo, saranno le chiavi della nostra partita".

Di fronte i milanesi avranno, tra gli altri, l’ex Nemanja Nedovic, ma anche tanti ex del campionato di Serie A come Teodosic, Brown, Dobric e Daum, oggi assente per infortunio come Mitrovic. Sotto canestro grande attenzione per il talento di Filip Petrusev, arma in più quest’anno della squadra allenata dal greco Sfairopoulos.