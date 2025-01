Olimpia, viaggio in laguna. Il riscatto passa dalla Reyer

La lunghissima settimana dell’Olimpia Milano si chiude oggi a Venezia nella sfida alle 17 sul campo dell’Umana Reyer. Sarà un’Armani meno incerottata del previsto. In cabina di regia mancherà ancora Dimitrijevic, ma ci saranno Flaccadori e soprattutto Mannion, nonostante l’infortunio patito negli ultimi secondi del match perso nettamente con il Partizan. La sfida con i serbi è stata la prima sconfitta di un ottimo 2025 per i biancorossi, ma anche per Venezia è stato un ottimo inizio d’anno nuovo, visto che pure per i lagunari il primo stop è arrivato questa settimana in Coppa.

È la prima giornata di ritorno, all’andata l’EA7 vinse di uno una gara rocambolesca sprecando quasi venti punti di vantaggio nell’ultimo quarto, adesso gli orogranata sono alla rincorsa della zona playoff dopo una partenza incerta e hanno reinserito dopo quattro mesi Xavier Munford, potenziando così le rotazioni tra gli esterni. Gli uomini di Messina (nella foto) in campionato arrivano da una serie di quattro successi consecutivi che hanno permesso di risalire la classifica. Ora la vetta occupata da Brescia dista solo quattro punti, anche se ci sono tante formazioni in mezzo (l’Armani è quinta). Quella di oggi sarà però una sfida davvero complicata contro un avversario in crescita, mentre giovedì 23 arriverà la sfida di Eurolega ad Istanbul contro l’Efes.