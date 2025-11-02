L’Olimpia Milano straripa a Reggio Emilia. Super Brooks chiude a quota 20

Reggio Emilia, 2 novembre 2025 – Poteva essere una trasferta insidiosa contro una squadra che in casa aveva sempre vinto, così l’Olimpia l’ha aggredita nel modo migliore imponendo al match subito il suo ritmo. Così è arrivato il quarto successo consecutivo per i milanesi vincendo nettamente a Reggio Emilia per 61-93.

La notizia più bella per l’Armani è il ritorno a disposizione di LeDay e Nebo con i due lunghi che non sono protagonisti, ma che comunque danno sostanza al reparto milanese. Il pivot fa 10 punti e 6 rimbalzi in 18’, l’ala segna 2 tiri liberi in 14’.

Leader offensivo invece ancora una volta Brooks che chiude con 20 punti (6/9 da 2 e 2/4 da 3) e 9 rimbalzi e buone note da Mannion che si riscatta con 13 (2/2 da 2, 2/2 da 3 e 4/4 ai liberi).

Tutta la potenza di Josh Nebo contro la Unahotels Reggio Emilia

Sono i primi 20 minuti che fanno il vuoto per Milano con l’Armani che aggredisce subito il match con la giusta attenzione e vola via addirittura 25-53 all’intervallo rendendo il secondo tempo solo una formalità da gestire, dove il massimo vantaggio diventa il +34 del 57-91.

Ottimo per coach Messina per gestire i minutaggi (solo 7’, con 7 punti, per Shields) all’interno di un calendario infernale che dopo il “doppio turno” di Eurolega, ora prevede anche l’infrasettimanale di campionato (mercoledì a Brescia), oltre al viaggio a Istanbul per l’Eurolega previsto per venerdì 7.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO

( 61-93 16-27; 28-53; 50-69)

REGGIO EMILIA: Barford 4, Woldentensae 2, Mainini ne, Caupain 7, Wiliams 10, Smith 9, Uglietti 2, Severino, Deme 2, Echenique 14, Vitali 11, Abreu ne. All. Priftzis.

MILANO: Mannion 13, Ellis 7, Tonut 6, Brooks 20, LeDay 2, Ricci 9, Guduric 10, Diop 2, Shields 7, Nebo 10, Totè 7, Dunston ne. All. Messina Sandro Pugliese.