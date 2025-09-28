L’Olimpia Milano batte Brescia e vince la Supercoppa

Milano - L’operazione Supercoppa è stata completata per l’Olimpia Milano con i biancorossi che hanno ritrovato la confidenza con la vittoria alla prima occasione bissando il successo di 12 mesi fa. Questa volta lo fa superando Brescia per 90-76, soprattutto ritrova confidenza con quella vittoria che l’anno passato è mancata troppo tempo. E’ solo l’inizio, ma un buon inizio per l’Armani che ha ricordato al meglio il suo patron, ora la grande sfida è quella poi di tenere la continuità ad alto livello.

Al Forum di Assago è stata un’Olimpia brillante soprattutto nel secondo tempo quando ha imposto corsa e atletismo sovrastando Brescia quando le energie della Germani sono venute meno. La nota più lieta per Milano è il “partitone” di Josh Nebo che, dopo aver assaggiato il campo contro Bologna, ha dominato letteralmente in area chiudendo il match con 18 punti (7/9 da 2, interessante l’asse con il nuovo play Brown che ha spazzato 11 assist).

L’altra, a proposito di continuità, è legata a Quinn Ellis con l’inglese che a tutto campo sta dimostrando di poter essere un valore aggiunto (5/6 al tiro), tanto da vincere il trofeo da MVP. “Siamo contenti, abbiamo anche giocato una buona partita, primo tempo equilibrato, ma molto bene in attacco, poi nella ripresa siamo davvero saliti di tono in difesa. La stagione non finisce qui, ovviamente. Anche l’anno passato avevamo vinto la Supercoppa, ora dobbiamo fare meglio, trovare equilibrio, continuità e grande umiltà”.

La squadra di coach Cotelli, invece, ha tenuto duro per tutto il primo tempo, dimostrando la solita resilienza, ma nulla ha potuto quando l’Armani ha schiacciato il turbo. Alla fine il migliore è Jason Burnell, simbolo della Germani con 14 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. “Peccato, ci abbiamo provato con tante soluzioni, ma alla fine quando Milano ha imposto la sua fisicità di Eurolega abbiamo fatto fatica evidentemente” dice coach Cotelli, in questo weekend, al suo esordio da capo allenatore.

Milano è partita subito a razzo con un 6-0 firmato Bolmaro, ma in realtà il primo tempo è stato partita vera. Brescia, infatti, non si scompone ed entra lentamente nella gara rimanendo a contatto: prima con Della Valle, poi con Massinburg autore del 28-24 al 10’.

L’Armani rimane in controllo, ma non riesce a scappare: trova punti con Shields, ma dall’altra parte è Bilan a controbilanciare (39-37 al 16’). La musica non cambia, anzi, Milano diventa collosa, mentre la Germani non arretra di un millimetro, sfrutta la solidità di un gruppo intatto rispetto tanto che all’intervallo si va sul 47-44 per l’EA7.

Alla ripartenza del gioco è l’Olimpia la squadra che scatta meglio con Nebo e LeDay ben serviti ad un passo dal ferro per un allungo che porta i biancorossi a +11 (57-46) dopo 25’. E’ l’abbrivio giusto per i milanesi di coach Messina che poi scappano via definitivamente a inizio 4° periodo quando toccano immediatamente il +18 con i liberi di Ricci senza guardarsi più indietro (73-55).

I biancorossi si godono la serata della vittoria, ma da domani saranno già in volo per Belgrado dove martedì 30 inizia l’Eurolega con l’Armani impegnati contro la Stella Rossa.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-GERMANI BRESCIA 90-76 (28-24; 47-44; 69-55)

MILANO: Mannion 6, Brown 8, Ellis 12, Booker 7, Tonut, Bolmaro 6, LeDay 11, Ricci 11, Flaccadori 1, Diop, Shields 10, Nebo 18. All. Messina

BRESCIA: Bilan 8, Ferrero ne, Massinburg 14, Doneda ne, Santinon ne, Della Valle 10, N’Dour 8, Burnell 14, Ivanovic 12, Mobio, Rivers 5, Cournooh 5. All. Cotelli

Note: tiri da 2: MI 26/42, BS 14/34; tiri da 3: MI 8/22, BS 8/20; tiri liberi: MI 14/20, BS 24/29; rimbalzi: MI 40 (Nebo 7), BS 27 (Burnell 5); assist: MI 21 (Brown 11) BS 14 (Burnell 5)