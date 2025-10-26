L’Olimpia Milano batte Venezia e sfata il tabù Forum con il “tridente” Brooks, Shields e Booker

Mancava da fine settembre la vittoria al Forum per l’Olimpia Milano, quando aveva sollevato davanti al pubblico amico la Supercoppa. Poi 3 sconfitte consecutive tra Tortona, Monaco e Valencia che avevano gettato l’ombra su questo inizio di stagione casalingo. Ha vinto l’Armani contro Venezia per 101-88 in una partita giocata ad alto ritmo da entrambe le squadre. Una gara che l’Olimpia ha saputo prendere in mano nella ripresa dimostrando in questo caso grande attenzione ai particolari, sapendo alzare l’intensità in difesa, quando ha fatto il vuoto verso la fine del terzo periodo con una fiammata da 11-2 (82-72 al 30’).

Sono addirittura 3 i migliori realizzatori, tutti a quota 23: Shields (5/6 da 2, 3/4 da 3), Booker (5/9 da 2, 3/5 da 3) e Brooks (5/6 da 2, 3/7 da 3) autori di una una partita concreta, con gli ultimi due autori dello scatto finale nell’ultimo quarto. Nessun canestro invece per Leonardo Totè che ha fatto il suo esordio in maglia Olimpia con i suoi primi 9 minuti in biancorosso. Il primo tempo frizzante da 50-49 è stato un continuo “batti e ribatti” con le due squadre a fronteggiarsi a viso aperto, le due triple filate dell’ex Denzel Valentine quelle che hanno siglato l’ultima parità a quota 55 nel cuore del terzo periodo, poi da lì l’Olimpia non si è girata più indietro ed ha cambiato passo definitivamente allungando anche in doppia cifra di vantaggio.

Così i biancorossi si sono tolti di dosso la difficoltà scappando via con le triple di Brooks e Booker che hanno lanciato i milanesi sul 90-76, mentre la tripla cifra è stata varcata nel finale da capitan Ricci (ancora 3/3 da 3)

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-UMANA VENEZIA 101-88 (20-17; 50-49; 82-72)

MILANO: Ellis 2, Bolmaro 6, Shields 23, Ricci 9, Booker 23, Brooks 23, Dunston 4, Mannion, Tonut 2, Guduric 9, Totè, Flaccadori ne. All. Messina

VENEZIA: Cole 13, Bowman 15, Parks 14, Wiltjer 10, Horton 2, Tessitori 2, Lever 3, De Nicolao, Candi 10, Wheatle 4, Nikolic 6, Valentine 9. All. Spancia