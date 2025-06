Armoni esalta l’Armani: Milano mata Bologna a domicilio e rimette la semifinale in pari

Bologna, 2 giugno 2025 – L’Armani espugna la Segafredo Arena, vince 66-85. e conquista il punto dell’1-1 rimettendo in pari la serie di semifinale contro la Virtus Bologna. Dopo esserci andata ad un passo in Gara 1 perdendo solo di un punto, questa volta Milano è più concreta, gestisce il vantaggio per tutta la ripresa ed espugna il campo bolognese che quest’anno in campionato era stato violato solo una volta.

Lo fa con un clamoroso Armoni Brooks, autore di 20 punti e di una super partita, come Shields che ne fa 14 (5/6 da 2), ma soprattutto una difesa praticamente perfetta sugli esterni di bolognesi. A quota 14 anche Mirotic, solido nel primo tempo. In attacco Milano è fluida e con due triple di Mannion e Mirotic l’Armani prova a scappare (10-18 al 5’). Poi è il turno di Brooks che si accende e l’EA7 allunga in doppia cifra 12-23. In difesa Milano si registra, in attacco anche Diop produce e così si mantiene avanti sul 22-35 quando Mirotic spara da 9 metri, toccando già dopo 14’ i punti del 1° tempo di gara 1.

Shields firma il +16 (24-40), poi la Virtus risale la china e rientra in gara all’intervallo 35-44 con l’energia di Diouf.

A ripartire meglio è l’Olimpia che colpendo dall’arco con Brooks e Mirotic ritrova il +16 ancora una volta (40-56 al 23’), ma nel momento migliore Mannion deraglia e regala possessi in campo aperto alla Virtus che piazza un 10-0 di break per 52-58 al 26’. Causeur e Shields ridanno ossigeno all’Armani (56-66), ma è l’ennesimo canestro in backdoor di Belinelli che chiude il terzo periodo sul 58-66. Dopo due minuti di confusione, è Shields a bruciare la retina da 3 punti (58-69). Diventa una battaglia, pallone su pallone, Milano pesca dei jolly da Bolmaro e Diop, così mantiene la distanza 62-74 al 35’. Ad azzannare la partita ci pensa Brooks, 7 punti filati per il 64-80 al 37’ e titoli di coda messi alla partita anticipatamente.

Adesso un giorno in più di pausa e ci sarà il trasferimento della serie a Milano dove giovedì 5 giugno si giocherà gara 3 al Forum di Assago alle 20.45. È già certa anche Gara 4 che sarà sempre a Milano sabato 7.

Segafredo Bologna-EA7 Emporio Armani Milano 66-85 (20-27; 35-44; 58-66)

Bologna: Cordinier 6, Belinelli 9, Pajola 3, Clyburn 11, Taylor 2, Shengelia 7, Hackett 7, Morgan, Polonara 2, Diouf 14, Zizic, Akele 5. All. Ivanovic

Milano: Mannion 11, Causeur 4, Tonut ne, Bolmaro 5, Brooks 20, LeDay 8, Ricci 2, Flaccadori, Diop 7, Caruso ne, Shields 14, Mirotic 14. All. Messina