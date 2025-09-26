Assalto alla Supercoppa. L’Olimpia cala i suoi assi

Arriva domani il primo appuntamento ufficiale della stagione per l’Olimpia Milano, quella Supercoppa Italiana in versione Final Four che, l’anno scorso, è stato l’unico trofeo vinto e che, quest’anno, invece rappresenta subito il primo obiettivo per ritornare protagonista in Italia dopo le delusioni recenti. Per riportare la freccia verso l’alto, l’Olimpia, nel suo 90esimo anno dalla fondazione (tra l’altro ha rinnovato la storica sponsorizzazione Simmenthal apparsa per la prima volta nelle maglie nel 1956, 70 anni fa), ha cambiato volto con ben 7 facce nuove a popolare lo spogliatoio e una squadra lunghissima da 17 giocatori (per 12 posti) per non lasciare nulla di intentato tra Italia ed Eurolega visto il numero ancor aumentato di partite (saranno 30 di Serie A e 38 di Eurolega in regular season).

Per indicare la strada è arrivato Marko Guduric, fresco campione d’Europa con il Fenerbahce, che quest’estate ha sposato la causa milanese dopo tanti anni in Turchia: "Credere nel processo, avere pazienza e ascoltare. Queste sono le chiavi per una stagione di successo. Il progetto Olimpia è molto affascinante, ho voglia di riscatto dopo l’Europeo andato male con la Serbia e sicuramente la presenza di coach Messina è stato un punto importante nella mia decisione. Essere sulla stessa pagina con tutti i compagni renderà più semplice il percorso".

Dalla NBA ecco Vlatko Cancar che dopo 6 anni con i Denver Nuggets farà il suo esordio in Eurolega: "Intanto mi sto riprendendo bene fisicamente e questo è la cosa più importante per dare qualcosa alla squadra. Il mio obiettivo è quello di essere un collante del gruppo, non conta essere visibile, conta fare la differenza. L’aggiustamento più importante rispetto alla NBA è che qui ogni partita conta davvero, non si lascia per strada nulla". Il nuovo “capo“ sarà Lorenzo Brown, play leader che in biancorosso non si vedeva dai tempi di Rodriguez, voglioso di riscatto dopo una stagione in chiaroscuro al Panathinaikos: "Sono contento di avere un’altra chance per giocare ad alto livello, siamo una squadra esperta, questo tornerà utile in Eurolega. Il coach mi ha chiesto di essere leader, anche di aiutare i più giovani a diventare ancora più utili al team".

A proposito di giovani il “bimbo“ è il 2003 di nazionalità inglese Quinn Ellis: "Per me è una grande opportunità e non vedo l’ora di iniziare, un sogno che si realizza, da quel bambino che ero quando sono sbarcato neanche maggiorenne a Capo d’Orlando. Sto provando ad adattarmi all’Eurolega dove c’è un gioco più a metà campo". Infine i tre nuovi pivot Devin Booker, Leonardò Totè e Bryant Dunston che insieme a Josh Nebo e Ousmane Diop vanno a formare un reparto profondissimo. Domani alle 20.45 la prima prova con la semifinale di Supercoppa con l’eterna sfida Olimpia-Virtus Bologna per iniziare a svelare le carte.