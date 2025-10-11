È già tempo di super derby a Varese. Imperativo Olimpia: rialzare la testa

di Alessandro Luigi MaggiSarà un derby di passione, identità e ambizione quello con Milano per la Pallacanestro Varese. Una sfida storica, la numero 193, ma anche la prima stagionale in casa (ore 18.15) per la squadra di Ioannis Kastritis, che arriva all’appuntamento dopo la brillante vittoria a Sassari e con l’entusiasmo di chi vuole continuare a costruire la propria identità. "Siamo consapevoli di ciò che ci aspetta, affrontiamo una squadra di livello Eurolega con un roster profondo e pieno di talento – ha dichiarato Kastritis –. Partita speciale, giochiamo davanti ai nostri tifosi e vogliamo mostrare energia, intensità e la miglior versione di noi stessi".

Il tecnico greco, ancora senza Nate Renfro, non cerca alibi e sottolinea il valore del lavoro: "Veniamo da una settimana molto buona, indipendentemente dalla vittoria di Sassari. L’obiettivo è migliorare, mantenendo sempre la stessa mentalità". Il derby, però, sarà anche un banco di prova per la crescita tecnica di Varese. Dopo l’esordio scintillante di Olivier Nkamhoua (28 punti) e la solidità di Davide Alviti (nella foto), ex di turno con due scudetti e una Coppa Italia in biancorosso, la squadra cerca conferme contro un’avversaria ferita e pericolosa.

Davanti al pubblico del PalaOldrini, Varese vuole ripetere la prova di coraggio e ritmo vista in Sardegna, contro una difesa che sarà credibilmente fisica e attenta. Servirà la miglior versione della pallacanestro di Kastritis: intensità difensiva, rapidità di esecuzione e fiducia nei meccanismi offensivi, basati su spaziature e ritmo alto. Il derby lombardo torna dunque a infiammare l’arena varesina con una sfida tra due visioni opposte: da un lato la potenza strutturata dell’Eurolega, dall’altro la leggerezza di un gruppo che vuole sorprendere. Varese, spinta dal calore del suo pubblico, sogna l’impresa, che riuscì anche nella passata stagione, la prima da ex di Nico Mannion.