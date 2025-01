Olimpia Milano, a Istanbul peggior ko di sempre in Eurolega

Istanbul (Turchia) - Una botta così l’Olimpia non l’aveva mai presa. Milano viene sonoramente battuta dall’Efes Istanbul, dove l’ex coach Luca Banchi pronuncia il primo hurrà della sua esperienza turca.

Il punteggio è inequivocabile con l’Efes vittorioso per 110-66, per l’Armani si tratta del ko più pesante di sempre in Eurolega. Per Milano, priva di Mirotic e Causeur, oltre che del lungo degente Nebo, è una sconfitta pesante (0-2 negli scontri diretti) alla vigilia di un ciclo di partite molto tosto (giovedì 30 al Forum arrivano i campioni d’Europa del Panathinaikos). Di certo la situazione infortuni non aiuta, ma l’approccio è stata davvero remissivo, quasi come se il risultato fosse già scontato.

Un brutto passo indietro. Non c’è nulla da salvare, il miglior realizzatore è Armoni Brooks con 13 punti , Zach LeDay chiude a quota 10 in 21’ (l’unica nota lieta è che il suo infortunio è superato), ma il dato della valutazione totale chiarisce ancora di più la differenza messa in campo dalle due squadre: 148-50 per i turchi.

La partenza dei turchi è lanciata, mentre Milano nei primi 5 minuti segna solo una tripla di Mannion (11-3). L’attacco non trova sbocchi, mentre l’Efes è già in doppia cifra di vantaggio quando Beaubois segna il 2+1 del 18-7. Con un paio di triple poi i padroni di casa volano via gìà sul 24-9 al 9’, mentre Milano chiude il primo periodo con un inopinato 2/17 al tiro.

Messina prova a scuotere i suoi, al 12’ ha già chiamato entrambi i timeout, ma cambia poco visto che i turchi sono già avanti 32-11 con la tripla di Dozier, E l’alba evidente di una serata da incubo visto che la squadra allenata da Banchi domina letteralmente la partita in tutte le sue sfaccettature tanto che all’intervallo il punteggio dice già 56-31.

Lo spartito non cambia neanche nella ripresa, bastano i primi secondi per capirlo con un 4-0 che lancia l’Efes sul 60-31, costringendo Messina di nuovo al timeout dopo un paio di minuti. Il crollo, però, verticale, addirittura doppiati al 29’, solo che il punteggio dice addirittura 84-42 senza colpo ferire. L’ultimo quarto è solo una lenta agonia verso un finale che dice -44.

EFES ISTANBUL-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 110-66

24-9; 56-31; 84-42

ISTANBUL: Larkin 11, Beaubois 18, Nwora 15, Bryant 12, Smits 13, Thompson 5, Johnson ne, Dozier 8, Poirier 6, Osmani 12, Oturu 10, Willis ne. All Banchi.

MILANO: Dimitrijevic 4, Mannion 7, Bortolani ne, Tonut 2, Bolmaro 7, Brooks 13, LeDay 10, Ricci 8, Flaccadori, Caruso 4, Shields 9, Gillespie 2. All. Messina