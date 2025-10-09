Eurolega, all’Olimpia manca il guizzo finale: il Monaco passa 82-79 al Forum

Milano - Si ferma ancora a un passo dalla rimonta finale la prima casalinga di Eurolega dell’Olimpia Milano. Ancora, come domenica scorsa, l’Armani riesce a riequilibrare la partita nel finale, ma spreca l’occasione del sorpasso e viene battuta dal forte Monaco con il punteggio di 79-82.

L’Armani non sfigura, rimane sempre a contatto, ma non trova mai il guizzo per cambiare passo e sorpassare i monegaschi neanche all’ultimo quando con un rimonta importante comunque dimostra di essere all’altezza, anche se non basta. D’altronde due final four di Eurolega in tre anni non si giocano per caso. Devin Booker gioca la sua miglior partita con 13 punti e 7 rimbalzi (25 di valutazione), in mancanza di Nebo, un’assenza che comunque conta da ambo i lati.

I monegaschi partono forte segnando con gli ex Mirotic e James (c’è anche Nedovic con un passato al Forum), Milano fatica in difesa sulle rotazioni, ma almeno segna rimanendo ad un passo (7-12 al 3’). Il primo abbrivio lo prende Monaco con Diallo che firma il 13-21 in contropiede al 6’. Poi il punteggio si abbassa improvvisamente perché i 4’ rimanenti finiscono solo 4-1 per l’EA7, mentre Dunston fa il suo esordio. Il veterano sotto canestro registra la difesa e un passo dopo l’inizio del secondo periodo Ellis dalla lunetta firma la parità (22-22), mentre LeDay dall’arco firma il primo sorpasso 25-24 al 12’. Su un inusuale 0/3 dalla lunetta della stesso, però, l’Olimpia si arena e i monegaschi tornano a gestire su 27-34. Poi torna ad esserci equilibrio con i milanesi che vivono delle iniziative di Guduric e Shields rimanendo a contatto 36-41 al 20’.

Alla ripresa Milano scatta con il botto e con una tripla di Booker arriva pari (41-41) al 21’. Poi, però, è il turno di James che si mette in proprio e, ancora una volta, permette al Monaco di allungare sul 48-56 al 25’ con due triple consecutive. Lo spartito non è diverso, gli ospiti allungano, Milano rimane attaccata al treno con Shields ed è ancora vicino 60-63 al 29’. Ancora una volta, però, non cambia nulla: l’EA7 spreca le occasioni, Okobo non perdona ridando il +8 ai monegaschi (65-73). Anche il finale non cambia la musica, Guduric accende il Forum con un “3+1” che riporta in vita ancora Milano (75-79), lo stesso sigla anche il 77-79 al 38’. Booker anche -1 (79-80) e l’Olimpia ha l’occasione per vincerla, ma Shields esagera e si fa stoppare l’appoggio del sorpasso. In lunetta la chiude Strazel (79-82), mentre l’ultimo attacco di Milano finisce tra i troppi palleggi di Brown.

Neanche il tempo di respirare e sabato l’EA7 torna di nuovo in campo, sarà sul parquet di Varese alle 18.15 nella classica della Serie A per tornare a vincere dopo 3 ko consecutivi tra campionato e coppa.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-AS MONACO 79-82 (17-22, 36-41; 62-66) MILANO: Mannion ne, Brown 12, Ellis 2, Booker 15, Bolmaro 8, Brooks 9, LeDay 10, Ricci, Guduric 10, Diop ne, Shields 13, Dunston. All. Messina MONACO: Okobo 13, Blossongame 4, Theis 17, Diallo 13, Hayes 2, Calathes ne, Tarpey, Begarin ne, Nedovic, Strazel 8, Mirotic 7, James 18. All. Spanoulis