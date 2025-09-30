Eurolega, l’Olimpia Milano passa a Belgrado sul campo della Stella Rossa: 92-82

Inizia con il piede giusto l'Eurolega dell'Olimpia Milano, alla Beogradska Arena è vincente la prima sfida dell'Emporio Armani che viola il campo della Stella Rossa per 82-92 con una partita di gran qualità.

I milanesi sbancano la capitale serba alternando svariati interpreti come protagonisti, pur senza il play titolare Brown: scatta subito Shields, poi arriva Mannion, poi è il turno di Guduric al suo esordio con 3 bombe nel terzo periodo che spaccano la gara. Coach Messina festeggia al meglio il suo 66esimo compleanno: "Sono felicissimo perché la Stella Rossa battuta è squadra forte, è importante aver dimostrato disciplina in campo. Avere la forza di vincere a Belgrado, di fronte a questa folla, dopo un weekend duro non era facile. I giocatori sono sempre rimasti connessi tra loro".

Zach LeDay già in missione con 21 punti (6/9 da 2) e Josh Nebo perfetto nei pressi del canestro con 5/5 da 2 (12 punti). Zach LeDay è raggiante: "Prendiamo le cose giorno per giorno anche perché siamo una squadra nuovissima però ci prendiamo questa bella vittoria. Abbiamo giocato di squadra soprattutto abbiamo giocato un buon secondo tempo". Il primo canestro dell'Eurolega milanese lo firma proprio Shavon Shields, poi la squadra attacca il ferro con decisione con le schiacciate di Bolmaro e Nebo per l'8-12. Il match viaggia alla pari, poi il primo abbrivio lo prende l'Armani con i canestri di LeDay del 27-34 al 16', anche se all'intervallo è ancora tutto molto ravvicinato 41-45 nonostante una sgasata di Mannion.

Il primo sorpasso dei serbi è quelli siglato in contropiede da Miller-McIntyre al 23' (53-51), la reazione di Milano è la prima firma da leader di Guduric che segna due triple filate riprendendo quota (61-67 al 29'. E' la fuga giusta, quella che poi porta l'Olimpia per la prima volta oltre la doppia cifra di vantaggio con un paio di "2+1" di Brook (63-75) che bagna al meglio il suo esordio stagionale.

Adesso una sorta di mini-ritiro a Belgrado visto che si cambia solo sponda del Danubio: l'Armani giovedì completerà la sua doppietta a Belgrado affrontando il Partizan, appena uscito battuto a Dubai nello storico esordio in Eurolega della formazione emiratina.

STELLA ROSSA BELGRADO-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 82-92 (20-22, 41-45; 63-69)

BELGRADO: Miller-McIntyre 14, Miljenovic, Davidovac, Carter 16, Kalinic 10, Rivero, Ebuka 14, Stojkovic ne, Nwora 19, Ojeleye, Radosic, Moneke 9. All. Sfairopoulos MILANO: Cancar, Mannion 9, Ellis 2, Booker, Bolmaro 9, Brooks 8, LeDay 21, Ricci 8, Guduric 10, Shields 13, Nebo 12, Dunston ne. All. Messina