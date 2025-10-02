Eurolega. L’Olimpia Milano per il bis a Belgrado. Stasera c’è il Partizan

BASKET

L’esordio di fuoco è andato bene per l’Olimpia, ora ci sarà da camminare sui carboni ardenti. Una similitudine per comprendere meglio la durezza di questo primissimo scorcio di Eurolega, per l’Armani, con la doppia trasferta a Belgrado. Prima sponda Stella Ross ed ora, oggi alle 20, lato Partizan. La sfida tra due leggende della panchina come Ettore Messina e Zelimir Obradovic. I biancorossi hanno iniziato al meglio con il successo di martedì. Ora, ovviamente, vogliono bissare. Giocando, però, con la leggerezza di chi sa che il suo dovere di tornare Milano almeno con un successo lo ha già svolto. La truppa Armani fa la caccia grossa con l’ex LeDay (nella foto) sugli scudi fin da subito.

In pochi minuti, poi, ha capito quanto possa essere importante Marko Guduric, silente per tutto il 1° tempo, ha segnato 3 triple nel 3° periodo riportando la gara sulla retta via nell’unico momento in cui la Stella Rossa era passata in vantaggio: "Nei momenti cruciali ha giocato per quel campione che è - dice Messina - non solo per i canestri ma per la fiducia e la calma che ha trasmesso". Viste le 48 ore tra le due partite sicuramente ci saranno degli alti e bassi, dunque probabile spazio maggiore a Booker e Cancar che nella prima gara hanno giocato pochi minuti. E magari anche per Dunston che non è entrato. Il Partizan, rientrato dalla sconfitta a Dubai, difficilmente schiererà il nuovo talento finlandese del 2007 Muurinen dopo arrivato in città.

Sandro Pugliese