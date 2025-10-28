Eurolega, Milano mette paura al Barcellona ma torna a mani vuote: 74-72

Milano, 28 ottobre 2025 – Un altro finale in cui manca solo il lieto fine. Perché l’Olimpia lotta, combatte, piace contro il Barcellona seppur con 3 pesantissime assenze nel quintetto (Brown, Nebo, LeDay), ma ancora una volta torna a casa a mani vuote.

Così l’Olimpia Milano lo fa con amarezza anche da Barcellona dove ha perso per 74-72 Un peccato perché i biancorossi, ancora una volta se la giocano a viso aperto, arrivano a un passo, ma tornano indietro con il quinto ko in 7 partite. I suoi giustizieri nel finale hanno un nome che non è una novità, sono Shengelia e Clyburn, vittoriosi con Bologna pochi mesi fa e di nuovo vincitori. Un’altra buona prova per Brooks da 15 punti, ma il 7/27 da 3 di squadra diventa un macigno in alcune occasioni.

La partenza biancorossa è lanciata, Shields e Booker confezionano lo 0-7 dei primi 3 i minuti, poi ci è protagonista inatteso Dunston che nella parte finale del periodo segna 6 punti che mantengono Milano avanti 14-19 al 10’. Poi è il turno di Brooks che non sbaglia un colpo, ne fa 6 consecutivi e mantiene l’EA7 avanti 20-26. Con il primo canestro di Ellis l’Armani tocca anche il +8 sul 26-34 rimanendo sempre in controllo, poi è proprio con una schiacciata in campo aperto dell’inglese che l’Olimpia vola via sul 30-41.

Il Barça riaccende tutto con due triple di Norris e Clyburn nell’ultimo minuto prima di andare all’intervallo. Il parziale dei blaugrana continua con l’ex Punter per il 38-41, arrivano anche a -1 (46-47), ma l’EA7 non si scompone e con Sestina e Booker mantiene un buon vantaggio (48-54). Come non detto, Satoransky e Clyburn martellano da 3 ed è parità a quota 54 un attimo dopo, con il vantaggio dei padroni di casa firmato dal ceco con un’altra bomba per il 57-56.

E’ un momento difficile e i biancorossi si affidano a Guduric per una nuova parità su 59-59 con il primo canestro della sua partita, ma l’Olimpia segna con il contagocce rimanendo ad inseguire sul 64-61 al 32’. Allora ci pensa Bolmaro che ne crea da solo 4 di fila pareggiando sul 65-65, ma il punteggio si abbassa clamorosamente. Vesely fa malissimo con la schiacciata del 69-65 e invece Bolmaro è ancora il “go to guy” prima con il canestro dalla media poi con l’alley-oop per Booker per la parità sul 69-69 al 37’.

Niente da fare, Milano non ha la forza di andare avanti, spreca un paio di occasioni, mentre Shengelia e Clyburn sono ancora i giustizieri dell’Olimpia proprio come pochi mesi fa, questa volta segnando i canestri decisivi per il Barcellona (73-69 a -25”). Brooks fa vivere ancora l’EA7 (73-72), Shengelia segna un solo libero (74-72), ma Guduric, ancora una volta, perde troppo tempo a costruire l’ultima azione, lasciando praticamente morire il tempo se non per un tentativo disperato di Shields.

Giovedì di nuovo in campo al Forum, questa volta l’Armani ospiterà i francesi del Paris Basketball.

FC BARCELLONA-ARMANI MILANO 74-72 (14-19, 36-41; 64-61)

BARCELLONA: Punter 13, Marco, Cale, Norris 3, Vesely 14, Brizuela, Satoransky 11, Hernangomez 3, Fall ne, Clyburn 17, Shengelia 11, Parra 2. All. Penarroya

MILANO: Mannion, Elis 6, Booker 11, Tonut ne, Bolmaro 10, Brooks 15, Ricci 5, Guduric 3, Shields 12, Totè ne, Dunston 8, Sestina 2. All. Messina