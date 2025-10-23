Eurolega, Montero gela l'Olimpia Milano: il Valencia sbanca il Forum 103-100

Milano, 23 ottobre 2025 – L’EA7 Armani Milano sfiora l’impresa ma alla fine deve cedere il passo al Valencia che, dopo aver battuto la Virtus poche settimane fa, supera anche i biancorossi sbancando l’Unipol Forum 103-100 nel sesto turno di Eurolega. Una tripla di Jean Montero (top scorer dei suoi con 18 punti) a 43” dalla fine ha messo l’ipoteca più pesante sul successo degli iberici, spegnendo le ultime speranze di un’Olimpia Milano mai doma e capace per ben due volte di rimontare, prima dal -17 e poi addirittura dal -22, toccato nel corso del terzo quarto. È Valencia, quindi, a portare a casa la vittoria dopo un match condotto per larga parte dei 40’, grazie a percentuali decisamente elevate sia da due (69%) che da tre (44%). Nelle file dello scacchiere valenciano, oltre al già citato Montero, hanno giocato un ruolo importante anche l’ex Brindisi Darius Thompson (16 punti), Omari Moore e Jaime Pradilla (13 punti a testa). All’Olimpia, che ha comunque giocato una gara di qualità, non sono invece bastate le prestazioni di un monumentale Leandro Bolmaro (31 punti), Armoni Brooks (16 punti con 4/7 da tre) e Giampaolo Ricci (13), mentre è apparso un po’ sottotono Marko Guduric, che nel finale ha mancato due triple molto pesanti.

La gara

Dopo un avvio sostanzialmente equilibrato, Valencia alza il volume e la qualità della propria fase offensiva con attacchi rapidi che non consentono alla difesa milanese di schierarsi efficacemente: di un ispirato Badio i canestri che permettono agli iberici in chiusura di frazione di prendere in mano le chiavi del match (18-24). Gli uomini di Pedro Martinez acquisiscono così sempre più fiducia e in avvio di seconda frazione danno un’altra accelerata sull’asse Sako-Montero, i quali suggellano la prima doppia cifra di vantaggio di Valencia sul 29-18. Le cose per l’EA7 si complicano sempre più perché gli spagnoli continuano a difendere con grande intensità, riescono a trovare grande continuità sia nel tiro da due che in quello da tre (6/11 da oltre l’arco dei 6.75 metri nei primi 20’ contro il 2/11 di Milano) e schizzano addirittura a +17 (29-46). L’Olimpia – pur creando buoni tiri – sembra sbandare pericolosamente ma, proprio nel momento di massima difficoltà riesce a ritrovare il bandolo della matassa: a dare la scossa e a caricarsi la squadra sulle spalle è Leandro Bolmaro, il quale aiuta l’EA7 ad alzare i ritmi d’attacco (i biancorossi trovano sempre più giocate in campo aperto) e inizia a trovare ka canestro avversario (17 punti per lui a fine primo tempo), trascinando addirittura i suoi a -6 alla pausa lunga (48-54).

La risalita meneghina sembra però fermarsi già in avvio di ripresa, perché Valencia ritrova il feeling con il canestro dalla lunga distanza segnando sette delle prime otto triple tentate in avvio di terzo quarto. Il sottomano di Moore è la ciliegina sulla torta e vale addirittura il +20 valenciano, che diventa addirittura +22 sul successivo sigillo del prodotto degli Spartans (57-79). Ancora una volta, l’Olimpia trova comunque la forza di reagire, aggrappandosi nuovamente a Bolmaro e all’ex di serata Sestina per imbastire l’ennesimo tentativo di rimonta che porta al -11 interno a 10’ dalla fine (74-85). Torna così a salire di tono e a prendere fiducia la difesa di Milano che, sorretta dalle triple di uno scatenato Brooks, toglie ritmo all’attacco avversario e resta più abbarbicata che mai al match, portandosi addirittura a -2 sulla bomba di Bolmaro a 3’24” dalla quarta sirena (96-98). Il pari è dietro l’angolo e a firmarlo, dopo aver raccolto il rimbalzo sul tentativo di tripla del sorpasso di Guduric, è Brooks che lancia così il testa a testa finale al cardiopalma, deciso da una tripla in step back di Montero e dagli errori finali dall’arco di Shields (stoppato da Thompson) e Brooks.