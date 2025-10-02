Eurolega, l'Olimpia Milano cade a Belgrado contro il Partizan 80-78

Bologna, 2 ottobre 2025 – Non arriva il due su due a Belgrado per Ettore Messina — e, a essere onesti, sarebbe stato un colpaccio. Questa volta la spunta Zeljko Obradovic, al 34° incrocio con il coach italiano, ma non senza soffrire. Dopo il capolavoro contro la Stella Rossa, l’Olimpia era chiamata a ripetersi alla Stark Arena, questa volta contro il Partizan. L’approccio è positivo, poi però i padroni di casa alzano l’intensità difensiva, costringono Milano a diverse palle perse e iniziano ad allungare. All’intervallo il Partizan è avanti di 12, e al rientro dagli spogliatoi vola fino al +20. Ma l’Olimpia non molla: guidata da uno straordinario Shavon Shields, rientra lentamente in partita. Tutto il quarto periodo scivola via con Milano a -7, finché il danese, fin lì il miglior realizzatore con 21 punti, è costretto ad abbandonare per un problema muscolare. A quel punto prova a caricarsi la squadra sulle spalle Marko Guduric, che riporta l’Olimpia fino al -2, ma sbaglia la conclusione più importante, quella del possibile pareggio o sorpasso. Finisce 80-78 per il Partizan, che si riscatta dopo il ko all’esordio contro Dubai. Per Milano, il bilancio di 1-1 a Belgrado — anche per come è arrivato — resta comunque prezioso.

Primo tempo

Alzata la palla a due, con Zach Leday che parte forte con cinque punti consecutivi. Dall'altra parte Sterling Brown risponde, mettendo a segno due triple: 6-5 Partizan al 3'. Il fratello di Shannon continua il suo inizio fulminante con altri due canestri difficili, con in mezzo la tripla di Shields: 15-11 al 5'. I serbi tentano il primo allungo, prima con il canestro dall'arco di Carlik Jones e dopo con l'inchiodata di Jabari Parker per il 20-13 all'8'. L'Olimpia non ci sta e costruisce due ottimi tiri da tre, entrambi mandati a segno da Armoni Brooks, appena entrato, costringendo Obradovic al timeout: 20-19 al 9'. Il libero di Duane Washington chiude il primo quarto sul 21-19, con Milano pienamente in partita, nonostante le buone percentuali dei padroni di casa.

Washington apre il secondo quarto come ha chiuso il primo, segnando cinque punti in fila per il 26-19 al 12'. Una brutta palla persa dell’Olimpia lancia il contropiede del Partizan, concluso facilmente da Marinkovic: sul 28-23 al 15’, Messina è costretto a chiamare time-out. Milano non molla e prova a rimanere lì: Booker appoggia al vetro il -2 (33-31) al 17', dopo il canestro di Milton. Invece, nel finale di primo tempo, c'è il riallungo della squadra di Obradovic: le triple di Carlik Jones e Parker portano il Partizan negli spogliatoi in doppia cifra di vantaggio, 45-33 alla seconda sirena.

Secondo tempo

Al rientro dagli spogliatoi, l'inerzia sembra continuare per gli uomini di Obradovic: 5-0 di parziale firmato da un indiavolato Brown che costringe Messina al time-out immediato, poi la tripla di Parker del +20 (53-33) al 27' allontana ancora di più l'Olimpia. Shields non ci sta e vuole evitare l'imbarcata, segnando la tripla del -14, appena successiva a quella di Guduric: 59-45 al 25'. Il Partizan sembra aver rallentato, con la difesa milanese che si è alzata: Booker appoggia in transizione il -11 (61-50) al 28'. Il time-out paonazzo di Obradovic dà i suoi effetti: 5-0 di parziale del Partizan che torna a +16 (66-50) con la tripla di Marinkovic. Ma l'Olimpia non molla e, nel finale di terzo quarto, Brooks riporta i suoi sotto la doppia cifra di svantaggio con due triple consecutive, fissando il punteggio sul 69-62 alla terza sirena.

Milano apre l’ultimo quarto con una palla persa e un canestro subito, ma resta concentrata: Bolmaro attacca il ferro e segna in penetrazione il -7 (71-64). Dopo un 4-0 del Partizan, Shields segna una tripla da dieci metri per tornare a -8, ma dall'altra parte Osetowski ripaga con la stessa moneta: 78-67 al 35'. Guduric non ci sta e risponde dalla lunga distanza per l'ennesimo -7, che con i liberi di Leday diventa -5 (78-73) al 36'. Entrambe le squadre iniziano a sentire la stanchezza e passano due minuti senza che nessuno segni. Il punteggio si sblocca con la lacrima in sospensione di Nebo, dopo i liberi segnati da Parker: 80-75 al 39'. Bolmaro subisce fallo, fa 1/2 ai liberi, prende il rimbalzo e concede un tiro gratis a Guduric per il -2 (80-78) a 40" dal termine. Dall’altra parte, Carlik Jones sbaglia in penetrazione e l’Olimpia ha l’ultimo possesso per pareggiare o vincere, senza possibilità di chiamare time-out. Guduric si prende la responsabilità, ma il suo tiro dall'arco sulla sirena è corto. Vince il Partizan, ma la perseveranza mostrata dall’Olimpia lascia a Messina almeno il bicchiere mezzo pieno.

Il tabellino

Partizan: C. Jones 15, Milton 9, Washington 6, Osetkowski 3, Bosnjakovic NE, Marinkovic 5, Pokusevski, Brown 20, Bonga 10, Lakic, Parker 10, T. Jones 2. All. Obradovic. Milano: Cancar, Mannion 2, Ellis 2, Booker 4, Bolmaro 8, Brooks 12, Leday 7, Ricci, Guduric 12, Shields 21, Nebo 10, Dunston NE. All. Messina.