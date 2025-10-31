Acquista il giornale
Eurolega, riscatto Olimpia. Milano: prova da urlo. Paris dominato al Forum

I padroni di casa arrivano all’intervallo con venti punti di vantaggio sui francesi. Terza vittoria nel girone per la squadra di Messina a due giorni dal ko di Barcellona.

di SANDRO PUGLIESE
31 ottobre 2025
Nate Sestina, ultimo acquisto dell’Olimpia Milano, esulta dopo una schiacciata in contropiede contro Paris

La miglior difesa del torneo è la museruola perfetta per fermare l’attacco atomico del Paris Basketball. L’Olimpia trova il suo primo successo al Forum in Eurolega. E lo fa con pieno merito per 86-77, con un’applicazione del piano partita praticamente perfetto volto a togliere qualsiasi transizione ai francesi, soprattutto nel 1° tempo. In attacco, invece, il girare di tanti protagonisti diversi toglie punti di riferimento ai transalpini che, ad un certo punto, non sanno davvero più chi marcare. Per l’Olimpia il miglior realizzatore è Booker con 13 punti (5/7 da 2) seguito da Brooks (3/3 da 3 e 3/3 ai liberi), ma questa volta è davvero un attacco corale che fa la differenza, oltre ad una difesa di ferro. Simbolo dei biancorossi capitan Ricci: oltre a 9 punti mette insieme anche 10 rimbalzi.

Lo stile del Paris si riconosce subito dopo 2’30“ quando coach Tabellini propone subito il suo usuale cambio a 5 dopo 2’30“ di nulla. Il problema è che l’Olimpia fa poco di più (solo 2 punti) così appena Robinson segna da 3 i francesi sono in vantaggio (2-3). È solo un attimo, perchè poi Milano si accende con Ellis che inventa per sé e per Booker per il 9-3 del 5’. Poi la gara va ad elastico, Paris piazza uno 0-7 (9-10) al quale l’Olimpia risponde con una moneta ancor più pesante: break di 11-0 in cui Sestina ne segna 6 (20-10). L’Armani continua a cambiare protagonista ed è il turno di Mannion che, davanti al nuovo coach azzurro Banchi, ne segna 8 praticamente di fila per il +1 sul 28-17. Paris mantiene sempre il suo ritmo indiavolato.

Ma porta pochi frutti. I biancorossi invece mettono in partita anche Guduric con la bomba del 37-21 al 15’. È +21 (43-22) con Sestina che schiaccia in contropiede, mentre il bomber Hifi è ancora tenuto a quota zero (poi si accenderà nella ripresa segnandone ben 22). All’intervallo il team milanese è in controllo sul 47-27, da questo momento l’Olimpia lo rimane sempre e ogni qual volta Parigi prova a rientrare ci pensano le triple di Brooks a ricacciare indietro gli ospiti (62-43). Hifi, però, fa un quarto da 10 punti, così Paris dà un senso agli ultimi minuti avvicinandosi pericolosamente 67-53 al 30’. Il franco-algerino cambia passo, ne piazza altri 6 e la partita si riaccende (67-59 al 32’). Booker dà solidità dentro l’area, stoppa e segna. Così Milano riprende ossigeno fino a quando l’esperto Guduric scaccia definitivamente la paura con la tripla del 78-61 al 35’ che significa vittoria.

ARMANI MILANO-PARIS BALL 86-77 (23-15; 47-27; 67-53)

