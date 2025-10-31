Eurolega, riscatto Olimpia. Milano: prova da urlo. Paris dominato al Forum

La miglior difesa del torneo è la museruola perfetta per fermare l’attacco atomico del Paris Basketball. L’Olimpia trova il suo primo successo al Forum in Eurolega. E lo fa con pieno merito per 86-77, con un’applicazione del piano partita praticamente perfetto volto a togliere qualsiasi transizione ai francesi, soprattutto nel 1° tempo. In attacco, invece, il girare di tanti protagonisti diversi toglie punti di riferimento ai transalpini che, ad un certo punto, non sanno davvero più chi marcare. Per l’Olimpia il miglior realizzatore è Booker con 13 punti (5/7 da 2) seguito da Brooks (3/3 da 3 e 3/3 ai liberi), ma questa volta è davvero un attacco corale che fa la differenza, oltre ad una difesa di ferro. Simbolo dei biancorossi capitan Ricci: oltre a 9 punti mette insieme anche 10 rimbalzi.

Lo stile del Paris si riconosce subito dopo 2’30“ quando coach Tabellini propone subito il suo usuale cambio a 5 dopo 2’30“ di nulla. Il problema è che l’Olimpia fa poco di più (solo 2 punti) così appena Robinson segna da 3 i francesi sono in vantaggio (2-3). È solo un attimo, perchè poi Milano si accende con Ellis che inventa per sé e per Booker per il 9-3 del 5’. Poi la gara va ad elastico, Paris piazza uno 0-7 (9-10) al quale l’Olimpia risponde con una moneta ancor più pesante: break di 11-0 in cui Sestina ne segna 6 (20-10). L’Armani continua a cambiare protagonista ed è il turno di Mannion che, davanti al nuovo coach azzurro Banchi, ne segna 8 praticamente di fila per il +1 sul 28-17. Paris mantiene sempre il suo ritmo indiavolato.

Ma porta pochi frutti. I biancorossi invece mettono in partita anche Guduric con la bomba del 37-21 al 15’. È +21 (43-22) con Sestina che schiaccia in contropiede, mentre il bomber Hifi è ancora tenuto a quota zero (poi si accenderà nella ripresa segnandone ben 22). All’intervallo il team milanese è in controllo sul 47-27, da questo momento l’Olimpia lo rimane sempre e ogni qual volta Parigi prova a rientrare ci pensano le triple di Brooks a ricacciare indietro gli ospiti (62-43). Hifi, però, fa un quarto da 10 punti, così Paris dà un senso agli ultimi minuti avvicinandosi pericolosamente 67-53 al 30’. Il franco-algerino cambia passo, ne piazza altri 6 e la partita si riaccende (67-59 al 32’). Booker dà solidità dentro l’area, stoppa e segna. Così Milano riprende ossigeno fino a quando l’esperto Guduric scaccia definitivamente la paura con la tripla del 78-61 al 35’ che significa vittoria.

ARMANI MILANO-PARIS BALL 86-77 (23-15; 47-27; 67-53)