Eurolega, si fa sul serio. Olimpia al bivio Monaco

Torna sul parquet l’Olimpia Milano a una decina di giorni dalla delusione della finale di Coppa Italia. Lo fa con una gara di Eurolega subito densa di significato, contro un’avversaria tra le più forti e un calendario che dice che in casa l’Armani non può sbagliare. Così i biancorossi si avvicinano alla sfida di questa sera contro il Monaco dell’ex James, trovando per la prima volta di fronte in panchina Vassilis Spanoulis (all’andata c’era ancora Sasa Obradovic) e all’esordio anche il tedesco, rientrato dopo 8 anni di NBA, Daniel Theis. Sarà durissima per l’Olimpia, ma la squadra sa quanto sia importante ripartire con il piede giusto alla vigilia del rush finale, visto che poi anche giovedì prossimo ci sarà la sfida in casa contro il Fenerbahce e a seguire tre trasferte di fila con Stella Rossa, Paris e Real Madrid. I milanesi, oltre che di Nebo, sono privi anche di Bolmaro, infortunato alla spalla proprio nei minuti finali del match perso a Torino, per il Monaco invece c’è già stato il rientro sul parquet visto che un paio di giorni fa la squadra monegasca ha giocato in Coppa di Francia vincendo contro Villeurbanne (tra l’altro con grande polemica nei confronti della federazione che ha fissato la partita, anche se la Francia ha giocato lunedì le qualificazioni europee con 3 giocatori proprio del Monaco nel roster). Nella sua primissima gara Theis ha chiuso con 6 punti e 4 rimbalzi ed ora sarà una delle chiavi per provare a limitare Mirotic e LeDay, la coppia d’oro che ha dato luce all’Eurolega dell’Olimpia.

L’Armani (con 14 successi e 12 sconfitte) ha una vittoria di vantaggio da difendere sul Real Madrid che rincorre all’11° posto e divide la sua posizione con Partizan Belgrado e Barcellona tra l’8^ e la 10^, i monegaschi sono quarti, ma in realtà hanno solo due vittorie di distanza dall’Olimpia. "Sia noi che loro siamo contrariati per non essere riusciti a vincere la coppa nazionale (in Francia si è giocata la Leaders Cup, ndr) – dice coach Messina –, ci siamo preparati bene per riprendere il nostro cammino in un’Eurolega in cui ogni partita sarà estremamente importante. Ritornare ad una valida circolazione di palla e ad una difesa che possa generare recuperi per andare in contropiede sarà fondamentale contro una squadra profonda e di grandi ambizioni".