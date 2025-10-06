Falsa partenza di Milano. Tortona sorride in volata

BASKETdi Sandro PuglieseViaggio sulle montagne russe al Forum di Assago dove l’Olimpia fatica e alla fine perde contro la Bertram Tortona per 71-74. L’esordio dei sogni come capo allenatore per Mario Fioretti, celebrato da tutto il Forum ad inizio gara, dopo 22 anni di assistentato all’Olimpia, ora capace di espugnare il parquet biancorosso alla prima occasione. All’Olimpia, che ovviamente ha onorato la scomparsa del patron Giorgio Armani a inizio gara, non bastano i 16 punti di LeDay (nella foto) e gli 11 di Guduric che hanno propiziato la rimonta nell’ultimo periodo. La partenza dei biancorossi è subito frizzante, con Booker protagonista fin dalla palla a due, mentre poco prima di inizio gara arriva la notizia che Josh Nebo rimarrà fuori almeno 3 settimane per una lesione del bicipite femorale della coscia destra (out per infortunio anche Brown, Shields, Totè e a riposo precauzionale Cancar). I biancorossi scattano 12-3 prendendo per mano la partita, ma non riescono mai ad andare oltre il +9 (25-16 e 44-35). Verso fine primo tempo si spegne totalmente la luce, con le triple di Baldasso e un canestro di Manjon sulla sirena Tortona chiude avanti al 20’ sul 44-45. Il terzo periodo è davvero disastroso per l’Olimpia, il parziale si allunga incredibilmente sul 2-26 con il solo Ellis capace di segnare nei primi 7’ (46-61), dall’altra parte Manjon e un altro ex come Pecchia grandi protagonisti. A fine terzo periodo i biancorossi provano a ridestarsi con un break di 6-0, poi ne arriva un altro di 5-0 nel primo minuto del quarto periodo e la tripla di Guduric che riaccendo lo spirito (57-61). Milano ora ha cambiato volto, il serbo comanda, LeDay punisce e riporta avanti l’EA7 65-63 al 33’. Tortona, però, non molla la presa e al 36’ è ancora pari a quota 69, mentre Milano si blocca nuovamente. Per 2’ non segna nessuno, poi è Olejniczak a sbloccare con un libero (69-70) e sono Manjon (71-72) e Pecchia (71-74) a rendere realtà il sogno tortonese.