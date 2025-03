Eurolega, troppo Fenerbahce per l’Olimpia Milano

Milano, 6 marzo 2025 – La sconfitta è stata netta, ma in realtà forse il suo jolly l’Olimpia se l’era già giocato vincendo nella bolgia di Istanbul all’andata. Il Fenerbahce sbanca nettamente il Forum 76-100 consolidando il 2° posto. L’Armani rimane in corsa, ma ora sarà fondamentale trovare almeno un successo nelle prossime tre trasferta di fila (Belgrado, Parigi e Madrid).

Milano sembra la copia sbiadita di settimana scorsa, non aggredisce in attacco e in difesa lascia spazio al talento dei turchi. Non basta la prova di Shields, autore di 17 punti, ma visto il -24 il problema più grande diventa il colpo al coccige di Mirotic (11 punti e 6 rimbalzi) che lo mette ko al 22’ (uno scontro alla testa manda in ospedale anche Gillespie un minuto dopo).

È stata la serata anche di Nicolò Melli e Devon Hall che hanno ricevuto un’ovazione alla loro presentazione. In realtà l’Olimpia era anche scattata forte con Shields e Ricci ad alternarsi (14-13), ma il primo parziale il Fenerbahce lo piazza a cavallo di 1° e 2° periodo quando con le triple di Sanli e Melli allunga 25-33.

Turchi implacabili

L’Armani trova il canestro con Shields, ma il problema è che gli ospiti non sbagliano un colpo dall’arco (7/11 da 3) allungando in doppia cifra (37-49) con 6 punti di Baldwin. In difesa l’Olimpia è troppo leggera anche se le armi del Fenerbahce sono infinite. Così la ripresa diventa una formalità per i gialloblù, a maggior ragione dopo gli infortuni milanesi. Milano torna al massimo a -12 (48-60), ma è già notte fonda crollando fino al -30.

Domenica il ritorno in campo in Serie A, ancora al Forum, contro Treviso alle 17.30, ma le attenzioni europee sono soprattutto per la sfida di giovedì 13 marzo alle 19 sul campo della Stella Rossa Belgrado.

EA7 Emporio Armani Milano-Fenerbahce Istanbul 76-100 (19-24; 37-53; 56-76) Milano: Dimitrijevic 2, Mannion 7, Causeur 4, Tonut 6, Bolmaro 8, Leday 11, Ricci 6, Flaccadori 2, Caruso 2, Shields 17, Mirotic 11, Gillespie. All. Messina

Fenerbahce: Mccollum 18, Baldwin 15, Melli 6, Sanli 5, Hayes-davis 14, Biberovic 8, Hall 10, Pierre, Guduric 4, Bango 8, Colson 8, Birch 4. All. Jasikevicius