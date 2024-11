Super Olimpia dà un dispiacere all’ex capitano Melli: abbattuto il Fenerbahce

Istanbul, 29 novembre 2024 – Colpaccio sul Bosforo per l'Olimpia Milano che piega la capolista dell'Eurolega e continua il suo ottimo momento continentale. La vittoria sui gialloblù dell’ex Melli (0 punti per lui) arriva per 85-91 con una gara ai limiti della perfezione. Come anche la partita di Nikola Mirotic che segna tutti i suoi 29 punti nei primi 3 quarti, prima della fuga firmata Brooks (8 punti)-LeDay (19 punti). Così l'EA7 ferma la striscia di 6 successi filati dei turchi, infilando la quinta vittoria nelle ultime 6 partite.

I biancorossi hanno subito il piglio giusto, a inizio secondo periodo fa il suo esordio la novità Gillespie, mentre Mirotic è caldissimo per il 21-29 al 12'. Biberovic riporta ad un passo i suoi (28-29), poi il pareggio arriva con Baldwin a quota 35 al 18', ma dalla lunetta ancora Mirotic e Dimitrijevic (15 punti) firmano il 37-41 del 20'

I turchi riaprono subito il match con un 7-0 di parziale che li riporta in testa con la tripla di Hayes-Davis per il 44-41. Quindi è di nuovo il momento di Mirotic che ne segna altri 6 per il contro-sorpasso milanese (44-47). L'EA7 rimane avanti, con Ricci e Causeur allunga 65-71 al 32', poi con il 3+1 di Brooks addirittura tocca la doppia cifra di vantaggio (65-75).

I padroni di casa non segnano mai, solo 5 punti in 8', mentre l'Olimpia sentenzia con LeDay il colpaccio esterno (68-83 al 38'). Alla fine salta il tappo, ma il +15 è sufficiente per sbancare Istanbul. Domenica di nuovo in campo al Forum per il ritorno in campionato dopo la pausa con la sfida contro Tortona alle 16.30

Fenerbahce Istanbul-Ea7 Emporio Armani Milano 85-91 (19-24; 37-41; 63-66)

Milano: Dimitrijevic 15, Mannion, Bortolani Ne, Causeur 5, Brooks 8, Leday 19, Ricci 4, Diop 2, Caruso Ne, Shields 9, Mirotic 29, Gillespie. All. Messina

Fenerbahce: Baldwin 19, Melli, Sanli 7, Mays 3, Hayes-davis 6, Biberovic 15, Pierre, Guduric 8, Zagars 16, Colson 9, Marjanovic Ne, Birch 2. All. Jasikevicius