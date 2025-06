Il ritorno di Poeta. L’erede designato per la nuova Olimpia

Le mosse sono state rapide, non c’era tempo da perdere e così dopo neanche una settimana dall’assegnazione dello scudetto, Peppe Poeta ha trovato la sua panchina per la nuova stagione. È quella dell’Olimpia Milano, un primo anno da assistente, anche qualcosa di più, di Ettore Messina, con incarichi e responsabilità superiori a quelli avuti nel passato biennio (2022-24) in cui si è approcciato alla professione, poi la possibilità di fare il grande salto da capo allenatore. Con questa proposta l’Olimpia ha convinto Poeta - dopo i grandi risultati ottenuti con Brescia al suo esordio da capo allenatore - a tornare a casa con una sorta di incarico da “erede designato“ per una delle panchine più prestigiose della Serie A. Per la stagione 2025-26 le responsabilità da capo allenatore rimangono comunque a Ettore Messina che, comprensibilmente, ha la voglia e gli stimoli per concludere la carriera in panchina con una stagione da vincente.

Poeta non ha avuto grossi dubbi, nel suo addio a Brescia lanciato sul suo account Instagram ha parlato di un treno sul quale non si poteva non salire parlando dell’offerta milanese: "Sono felice di tornare a lavorare in un club così prestigioso, un club che per me significa molto, orgoglioso e riconoscente della fiducia che coach Messina e la proprietà mi stanno accordando", le sue parole dopo l’annuncio. L’investitura arriva direttamente da Ettore Messina che già lo volle accanto nel 2022 subito al termine della sua carriera da giocatore, vincendo con lui da assistente due scudetti nelle due stagioni passate a Milano: "Come società, in accordo con la proprietà – dice Messina – abbiamo deciso di puntare su Peppe Poeta sia per il presente che per il futuro, con la convinzione di aver riportato all’Olimpia un allenatore e una persona di elevate qualità tecniche e umane". Non si parla espressamente del cambio di ruolo nella stagione 2026-27, ma lo si evince comunque quando si parla di futuro, anche perché questa è stata evidentemente la chiave del rientro di Poeta in Olimpia. Adesso Milano si potrà buttare a capofitto sul mercato giocatori.