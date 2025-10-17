Impresa in Eurolega contro la (ex) capolista. Olimpia versione fenice: Zalgiris rimontato

Milano espugna Kaunas e si rimette in marcia. Il fantastico mondo di Eurolega è quello che viene dipinto lungo tutti i 40 minuti tra Monaco e Kaunas. Dopo una delle gare più deludenti degli ultimi anni con solo 53 punti, dopo essere quasi affogata a inizio 2° quarto, andando a -16 sotto i colpi delle triple ad un passo dall’esaurimento nervoso, la “fenice“ Olimpia rinasce e sbanca il parquet della capolista 78-89. Eppure l’inizio sembrava tragico. agli infortuni già noti dei lunghi (Nebo, LeDay, Cancar, Totè), si era aggiunta anche la mancanza del play Lorenzo Brown (Sestina ha salutato Valencia e in questi giorni dovrebbe essere annunciato). Così da essere senza 3/5 del quintetto sul campo di chi si trovava in testa. Vista la situazione non può che ergersi a protagonista il capitano, ruolo ricoperto non a caso da Pippo Ricci (nella foto).

Il suo 5/5 da 3 è letale nella ripresa per la fuga di Milano. I suoi 15 punti sono tanti quanti quelli segnati anche da Ellis (6/8 da 2 e 1/1 da 3) da Booker ai quali aggiunge anche 7 rimbalzi e dall’altro capitano Shields, anche lui chirurgico con anche 5 assist. La palma da MVP se la prende, però, Marko Guduric con 21 di valutazione (14 punti e 7 rimbalzi davvero preziosi). "Siamo stati molto lucidi, anche nelle difficoltà, sono molto contento. A Monaco ci siamo innervositi al primo svantaggio, qui siamo stati a -16, ma abbiamo ripreso in mano la gara con pazienza" dice coach Messina. L’Olimpia deve sopperire alle assenze, ci prova anche con un inusuale Diop da 4, ma è di Butkevicius lo show dall’arco che rischia di far crollare il castello biancorosso. Con 5 triple pressochè consecutive lo Zalgiris arriva a +16 (31-15). Mannion e Shields suonano la carica, poi è di Ricci il primo vantaggio con la tripla del 38-39. Alla ripresa è Tubelis a dare gas allo Zalgiris (54-49), ma i biancorossi reagiscono superando con Booker 55-56. La partita la prende da qui in mano Milano: è l’asse play-pivot Ellis-Dunston che spacca il match, l’inglese ne segna 5 di fila, l’americano fa due stoppate e un recupero propiziando il 64-70 al 33’. Adesso è il momento dell’Olimpia, è Ellis il "go to guy" che lancia l’Armani verso il successo (66-77).

ZALGIRIS KAUNAS-ARMANI MILANO 78-89 (21-13; 42-39; 61-63)