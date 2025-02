L’anticipo di campionato. Olimpia, continua il tour de force. A Sassari per salire in classifica

Continua il suo giro d’Europa l’Olimpia Milano, dopo Monaco e Kaunas, il prossimo appuntamento è quello di oggi a Sassari, la terza gara consecutiva fuori casa nello spazio di soli cinque giorni. Il bottino, per ora, è stato positivo perchè i biancorossi hanno colto un successo su due gare in Eurolega rimanendo all’interno delle 10 squadre che si qualificherebbero alla seconda fase. Oggi invece l’ultimo sforzo in Serie A prima della pausa per la Coppa Italia con la gara al PalaSerradimigni di Sassari (ore 20) per continuare la rincorsa verso le posizioni di vertice visto che l’Olimpia attualmente è al quinto posto, seppur a sole due vittorie di distanza dal primato di Trento. "Sono contento per i miei giocatori - dice coach Messina - per la risposta che hanno fornito dopo la sconfitta di Monaco, dopo una prestazione non di livello. I nostri atleti di riferimento ci hanno guidato, ma tutti hanno dato un grande contributo e si sono espressi con coesione. E’ una vittoria che ci dà fiducia e speranza per la volata finale di un’edizione di Eurolega che forse è la più difficile degli ultimi anni".

Certamente Zach LeDay sta vivendo un momento di grazia, salendo ulteriormente di tono dopo l’infortunio di Mirotic. Praticamente sta facendo per lui e per il montenegrino permettendo all’Olimpia di non soffrire particolarmente l’assenza. Anche a Kaunas ha fatto 26 punti con ben 36 di valutazione con l’ennesima partita perfetta suggellata dai tiri liberi della vittoria nel finale. Lo stesso LeDay ha così commentato nel dopo partita: "Voglio solo essere il miglior leader, giocare con gli occhi di una tigre, è una fortuna poter andare in campo ed essere una delle migliori ali d’Europa, ma quello che voglio è dare tutto per la mia squadra ed essere un guerriero per la mia squadra".

Il valore aggiunto della trasferta in Lituania è stato poi Nico Mannion, alla sua miglior prestazione in carriera in Eurolega con 21 punti segnati. Dopo le difficoltà di inizio stagione, dopo il suo arrivo l’Armani sembra aver trovato il suo equilibratore in regia che, al netto dei suoi 23 anni, sta offrendo un rendimento di alto livello che non era dato per scontato al suo arrivo a Milano. A Sassari coach Messina punterà soprattutto sul nucleo degli italiani che, in Europa, ha trovato meno spazio, di fronte la squadra che da un paio di settimane è allenata da Massimo Bulleri, play milanese nel primo decennio degli anni 2000. I sardi, sulle ali dell’entusiasmo, hanno battuto anche la Virtus Bologna in casa, ma hanno una classifica deficitaria, all’11° posto a -6 dalla quota playoff e a +6 dalla zona retrocessione e quel successo è stato l’unico delle ultime 5 partite. Sarà l’ultimo match prima della pausa di campionato per lasciare spazio alla FinalEight di Coppa Italia che vedrà impegnata l’Olimpia già mercoledì 12 nei quarti di finale contro la Virtus Bologna. C’è il grande dubbio Mirotic, sicuramente a Sassari non ci sarà, ma è difficile anche un suo recupero per l’evento di Torino.

Sandro Pugliese