Le mire dell’Olimpia. Booker con Nebo: miscela esplosiva

Continua a ribollire il mercato del basket e ovviamente l’Olimpia Milano è tra le protagoniste dovendo modificare gli assetti di una squadra che quest’anno ha deluso, ma vuole tornare a vincere. La trattativa più calda è quella sotto canestro con Devin Booker, solo omonimo dell’ancor più famoso asso dei Phoenix Suns che però a Milano qualche mese ci è stato veramente ai tempi del padre Melvin biancorosso nell’98-99 e nel 2007-08. È un giocatore molto diverso, un pivot di 205 cm che gioca in EuroLega ininterrottamente dal 2018 vestendo le maglie di Bayern, Khimki e Fenerbahce, e proprio nell’ultima stagione bavarese, a dispetto dei suoi 34 anni, ha disputato la sua miglior annata viaggiando a 14.6 punti e 4.7 rimbalzi in una squadra da playoff. Potenzialmente una miscela esplosiva in coppia con Josh Nebo che, vista la sua sfortunata stagione costellata da infortuni, praticamente diventa un nuovo acquisto di altissimo livello visto quel che ha dimostrato in maglia Maccabi. Una squadra ambiziosa, con un budget importante, che deve risalire la classifica e spesso viene anche accostata a trattative con giocatori e relative agenzie che talvolta fanno il gioco delle parti generando un’asta che ne fa alzare i contratti a cifre monstre: è il caso di Jabari Parker che, fuori dai giochi a Barcellona, dovrebbe continuare la sua carriera europea al Partizan Belgrado.

Per l’Olimpia nel ruolo da dividere in ala forte con Zach LeDay si sono fatti anche un altro paio di nomi dalla Spagna, il dominicano Tyson Perez che quest’anno ha ben giocato a Malaga, e lo spagnolo Jaime Padrilla che in questi giorni sta giocando la finale della Liga con il suo Valencia. Sarà tra gli esterni, però, dove ci sanno i movimenti maggiori per innalzare la qualità della squadra con un paio di innesti di qualità per cambiare passo. Su Darius Thompson sembra essersi inserita anche la Virtus Bologna perché, al di là delle qualità del giocatore, il suo passaporto italiano fa gola. In uscita Giordano Bortolani che dovrebbe comunque rimanere in regione accasandosi nella neopromossa Cantù. Per la questione allenatore a inizio settimana dovrebbe muoversi qualcosa, ma il rientro a Milano di Poeta sembra ormai una certezza.