L’Olimpia è infinita. Milano di rincorsa. Virtus ko all’overtime

Una vittoria in rimonta, sudando, combattendo, riuscendo a venire fuori proprio nel finale. Così l’Olimpia Milano scalfisce la solidità dei campioni d’Italia in carica della Virtus Bologna vincendo per 93-86 la semifinale di Supercoppa. Il trofeo se lo giocherà oggi contro Brescia. È Quinn Ellis il volto nuovo e più frizzante di questa Olimpia, è l’inglese a prendersi subito la scena con la tripla che porta la gara al supplementare e l’assist volante per la schiacciata di Booker che chiude i conti nel finale. Ellis ne segna 9 con 5 assist, mentre Shavon Shields ha tenuto in piedi la squadra nelle difficoltà con 23 punti. Doppia doppia per Bolmaro con 13 punti e 11 rimbalzi. Per la Virtus il talento di Carsen Edwardsa è brillante con 21 punti, ma alla fine non basta.

Per l’occasione Milano si presenta con una inedita divisa azzurrina disegnata apposta per l’occasione dalla società. La parte più toccante è certamente il momento di raccoglimento a inizio gara per Giorgio Armani con tutto il pubblico in piedi ad onorarlo (e i fiori deposti sulla sua sedia a bordo campo). La squadra, oltre al lutto sulla canotta, ha avuto una sopramaglia con una grande immagine dello stilista. Il primo canestro della stagione è un tap-in di Bolmaro ed è proprio l’argentino che stimola la partenza sul 9-7, ma l’atletismo di Niang è preponderante e la Virtus allunga 14-18 al 6’. La partita continua in equilibrio, Bologna si accende con Edwards, l’Olimpia trova finalmente i primi punti di Shields (5 di fila), così al 14’ il punteggio dice 30-31. Poi è proprio il bomber dell’Eurolega a prendere per mano le V nere sul 34-39. Shields riavvicina Milano, ma la Olidata è ancora avanti al 20’ (42-45). A inizio ripresa sono i bolognesi a scappare con Diouf e Pajola che azzannano la preda (45-54 al 23’). L’EA7 stringe la maglie in difesa, la gara va ad elastico e torna a contatto sul 53-56 con Shields faro dell’attacco.

A inizio 4° periodo, come per magia, con Booker e Ricci, Milano completa il break per impattare 64-64 al 31’. Con i liberi di Ellis l’Olimpia torna avanti 68-66 al 35’ dopo tempo immemore, ma è una sgasata di Edwards da 5 punti che ridesta l’Olidata ridandole il pallino del gioco (68-73). La risposta di Milano sono due triple di Shields mettendo la freccia 74-73 al 37’, ma Edwards segna in tutti modi, così la Virtus è avanti 76-78 al 39’. Poi è Ellis a firmare la parità con una tripla a -3” che manda tutto all’overtime (83-83). E qui è tutta un’altra storia: LeDay mette 4 liberi di fila, poi Booker schiaccia e Milano vola in finale.

MILANO-BOLOGNA 93-86 dts (20-22, 42-45, 59-64, 83-83)