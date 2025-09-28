Acquista il giornale
L’Olimpia è infinita. Milano di rincorsa. Virtus ko all’overtime

Una vittoria in rimonta, sudando, combattendo, riuscendo a venire fuori proprio nel finale. Così l’Olimpia Milano scalfisce la solidità dei...

di SANDRO PUGLIESE
28 settembre 2025
Leandro Bolmaro (25 anni, Olimpia) contrastato da Alessandro Pajola durante la sfida tra Armani Milano e Virtus Bologna disputata ieri al Forum di Assago

Una vittoria in rimonta, sudando, combattendo, riuscendo a venire fuori proprio nel finale. Così l’Olimpia Milano scalfisce la solidità dei campioni d’Italia in carica della Virtus Bologna vincendo per 93-86 la semifinale di Supercoppa. Il trofeo se lo giocherà oggi contro Brescia. È Quinn Ellis il volto nuovo e più frizzante di questa Olimpia, è l’inglese a prendersi subito la scena con la tripla che porta la gara al supplementare e l’assist volante per la schiacciata di Booker che chiude i conti nel finale. Ellis ne segna 9 con 5 assist, mentre Shavon Shields ha tenuto in piedi la squadra nelle difficoltà con 23 punti. Doppia doppia per Bolmaro con 13 punti e 11 rimbalzi. Per la Virtus il talento di Carsen Edwardsa è brillante con 21 punti, ma alla fine non basta.

Per l’occasione Milano si presenta con una inedita divisa azzurrina disegnata apposta per l’occasione dalla società. La parte più toccante è certamente il momento di raccoglimento a inizio gara per Giorgio Armani con tutto il pubblico in piedi ad onorarlo (e i fiori deposti sulla sua sedia a bordo campo). La squadra, oltre al lutto sulla canotta, ha avuto una sopramaglia con una grande immagine dello stilista. Il primo canestro della stagione è un tap-in di Bolmaro ed è proprio l’argentino che stimola la partenza sul 9-7, ma l’atletismo di Niang è preponderante e la Virtus allunga 14-18 al 6’. La partita continua in equilibrio, Bologna si accende con Edwards, l’Olimpia trova finalmente i primi punti di Shields (5 di fila), così al 14’ il punteggio dice 30-31. Poi è proprio il bomber dell’Eurolega a prendere per mano le V nere sul 34-39. Shields riavvicina Milano, ma la Olidata è ancora avanti al 20’ (42-45). A inizio ripresa sono i bolognesi a scappare con Diouf e Pajola che azzannano la preda (45-54 al 23’). L’EA7 stringe la maglie in difesa, la gara va ad elastico e torna a contatto sul 53-56 con Shields faro dell’attacco.

A inizio 4° periodo, come per magia, con Booker e Ricci, Milano completa il break per impattare 64-64 al 31’. Con i liberi di Ellis l’Olimpia torna avanti 68-66 al 35’ dopo tempo immemore, ma è una sgasata di Edwards da 5 punti che ridesta l’Olidata ridandole il pallino del gioco (68-73). La risposta di Milano sono due triple di Shields mettendo la freccia 74-73 al 37’, ma Edwards segna in tutti modi, così la Virtus è avanti 76-78 al 39’. Poi è Ellis a firmare la parità con una tripla a -3” che manda tutto all’overtime (83-83). E qui è tutta un’altra storia: LeDay mette 4 liberi di fila, poi Booker schiaccia e Milano vola in finale.

MILANO-BOLOGNA 93-86 dts (20-22, 42-45, 59-64, 83-83)

© Riproduzione riservata

