L’Olimpia regina del derby. La capolista si arrende

Squillo dell’Olimpia Milano che fa valere la sua legge con la capolista Brescia e manda un segnale importante in ottica playoff. I milanesi vincono 73-79 pur senza Mirotic, Causeur e Dimitrijevic (a riposo per l’Eurolega, già in campo domani a Parigi), cambiando passo nel finale con un maxi break di 2-14 quando Brescia iniziava a vedere lo striscione del traguardo. L’EA7 lo fa con 15 punti a testa di Mannion e Shields, mentre a Brescia non basta un Rivers da 18.

La Germani parte fortissimo con Bilan protagonista del 16-6 che mette il primo timbro alla gara. Poi lentamente i biancorossi si avvicinano con Shields sul 24-22 al 13’. L’Armani impatta anche con Mannion a quota 27 e con lo stesso scavalca 31-32. Brescia torna in controllo con la tripla di Rivers (34-32), poi all’intervallo la Germani è ancora avanti 42-38 grazie ai punti di Ivanovic e Della Valle. Nella ripresa Rivers dall’arco allunga per Brescia, ma Ricci è grande protagonista mandando avanti l’Olimpia (53-55). A inizio quarto periodo Mannion mantiene avanti Milano (59-62) , ma ancora Rivers impatta (62-62) e poi la Germani allunga quando tocca il 71-65 con Bilan. Milano non si scompone, pareggia e Shields segna la tripla che spariglia sul 73-76 al 39’, poi Tonut dalla lunetta risolve la questione.

GERMANI BRESCIA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 73-79 (19-14; 23-24; 17-22; 14-19).