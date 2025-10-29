L’Olimpia si arrende sul più bello. Milano sfiora l’impresa a Barcellona
Eurolega, quinto ko in 7 gare per la squadra di Messina avanti fino al giro di boa. Non basta Brooks
BASKETdi Sandro PuglieseUn’altra volta con uno scarto minimo, ma ancora sconfitta. Così l’Olimpia Milano torna con amarezza da Barcellona dove ha perso per 74-72 Un peccato perchè i biancorossi, ancora una volta se la giocano a viso aperto, arrivano ad un passo, ma tornano indietro con il quinto ko in 7 partite. I suoi giustizieri nel finale hanno un nome che non è una novità, sono Shengelia e Clyburn, vittoriosi con Bologna pochi mesi fa e di nuovo vincitori. Un’altra buona prova per Brooks da 15 punti, ma il 7/27 da 3 di squadra diventa un macigno in alcune occasioni.
La partenza biancorossa è lanciata, Shields e Booker confezionano lo 0-7 dei primi 3 i minuti, poi ci è protagonista inatteso Dunston che nella parte finale del periodo segna 6 punti che mantengono Milano avanti 14-19 al 10’. Poi è il turno di Brooks che non sbaglia un colpo, ne fa 6 consecutivi e mantiene l’EA7 avanti 20-26. Con il primo canestro di Ellis l’Armani tocca anche il +8 sul 26-34 rimanendo sempre in controllo, poi è proprio con una schiacciata in campo aperto dell’inglese che l’Olimpia vola via sul 30-41. Il Barça riaccende tutto con due triple di Norris e Clyburn nell’ultimo minuto prima di andare all’intervallo. Il parziale dei blaugrana continua con l’ex Punter per il 38-41, arrivano anche a -1 (46-47), ma l’EA7 non si scompone e con Sestina e Booker mantiene il vantaggio (48-54).
Come non detto, Satoransky e Clyburn martellano da 3 ed è parità a quota 54 un attimo dopo, con il vantaggio dei padroni di casa firmato dal ceco con un’altra bomba per il 57-56. E’ un momento difficile e i biancorossi si affidano a Guduric per una nuova parità su 59-59 con il primo canestro della sua partita, ma l’Olimpia segna con il contagocce rimanendo ad inseguire sul 64-61 al 32’. Allora ci pensa Bolmaro che ne crea da solo 4 di fila pareggiando sul 65-65, ma il punteggio si abbassa clamorosamente. Vesely fa malissimo con la schiacciata del 69-65 e invece Bolmaro è ancora il "go to guy" prima con il canestro dalla media poi con l’alley-oop per Booker per la parità sul 69-69 al 37’. Niente da fare, Milano non ha la forza di andare avanti, spreca un paio di occasioni, mentre Shengelia e Clyburn sono ancora i giustizieri dell’Olimpia proprio come pochi mesi fa, questa volta segnando i canestri decisivi per il Barcellona lasciando praticamente morire il tempo se non per un tentativo disperato di Shields
FC BARCELLONA-ARMANI MILANO 74-72 (14-19; 36-41; 64-61)
