Notte di Eurolega: arriva il Valencia. Olimpia tra cerotti e fattore Forum

Dopo il giro d’Europa in otto giorni, torna a voler sentire il calore delle mura amiche l’Olimpia che, adesso, in questo strano e matto calendario, invece giocherà tre gare all’Unipol Forum nello spazio praticamente di una settimana. Questo non impedirà di fare un “giretto“ a Barcellona in mezzo a questi sette giorni, ma quanto meno non sarà un tour costante. La palla a due di oggi è quella fissata alle 20.30 contro gli spagnoli di Valencia, il club dal quale proviene proprio il nuovo acquisto biancorosso Nate Sestina. "Anche se con solo due allenamenti di squadra sarà a disposizione e tenterà di aiutarci a vincere questa partita" conferma coach Messina. Di certo i movimenti di mercato sono la notizia della settimana, perchè il suo arrivo è collegato alla risoluzione del contratto di Vlatko Cancar.

L’addio è stato elegante, senza entrare nel merito dei problemi fisici che hanno costretto lo sloveno allo stop. Certo è che al momento non può essere pronto per giocare (e nemmeno a breve), ma al tempo stesso sembra che sia scongiurato il rischio di ritiro forzato. Poi cosa sia intervenuto sul via libera a luglio per la sua firma e il cambio di rotta di questa metà di ottobre non è dato sapersi. Se ci sia stato un ulteriore infortunio o se, pur con una percentuale di rischio alta, magari sia stato fatto un accordo che prevedesse anche un risoluzione indolore per l’Olimpia dal punto di vista contrattuale. Sicuramente, quanto meno, vengono a cadere tutte quelle polemiche che a settembre erano state generate dalla nazionale slovena per la richiesta della società di non partecipare agli Europei. Voltata la pagina, l’Olimpia torna in campo per provare a mettere in pari il suo record tra vittorie e sconfitte (attualmente 2-3), esattamente lo stesso dei “Naranja“ che sono tornati in Eurolega dopo una stagione in Eurocup.

Per Milano l’emergenza infortuni rimane da allarme rosso perchè mancheranno ancora 3/5 del quintetto come Brown, LeDay e Nebo. Per Valencia invece sarà assente solo Yankuba Sima, pivot locale, visto nei nostri lidi con la maglia di Venezia, ma anche Ike Iroegbu, ex Treviso, che invece ha risolto il contratto a fine settimana scorsa e si dice possa essere molto vicino a Varese. I biancorossi sono la miglior difesa per punti subiti tra tutte le 20 partecipanti (77.2) e coach Messina proverà ad imporre questo tema contro una realtà frizzante come quella spagnola: "È una squadra che impone ritmi molto elevati. L’organizzazione offensiva permette loro di segnare molti punti, per cui un buon equilibrio offensivo e la transizione difensiva saranno i pilastri sui quali costruire la partita".