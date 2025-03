Notte fonda in Eurolega. Fenerbahçe, prova di forza. I turchi stendono l’Olimpia. Ko anche Mirotic e Gillespie

Il suo jolly l’Olimpia se l’era già giocato all’andata, il Fenerbahçe sbanca Milano nettamente 76-100 consolidando il 2° posto. L’Armani rimane in corsa, ma ora sarà fondamentale trovare almeno un successo nelle prossime tre trasferte di fila (Belgrado, Parigi e Madrid). Milano sembra la copia sbiadita di settimana scorsa, non aggredisce in attacco e in difesa lascia spazio al talento dei turchi. Non basta la prova di Shields, autore di 17 punti, ma visto il -24 il problema più grande diventa il colpo all’anca di Mirotic (11 punti e 6 rimbalzi) che lo mette ko al 22’ (uno scontro alla testa manda in ospedale anche Gillespie un minuto dopo).

È stata la serata anche di Nicolò Melli e Devon Hall che hanno ricevuto un’ovazione alla loro presentazione. In realtà l’Olimpia era anche scattata forte con Shields e Ricci ad alternarsi (14-13), ma il primo parziale il Fenerbahçe lo piazza a cavallo di 1° e 2° periodo quando con le triple di Sanli e Melli allunga 25-33. L’Armani trova il canestro con Shields, ma gli ospiti non sbagliano un colpo dall’arco (7/11 da 3) allungando in doppia cifra (37-49) con 6 punti di Baldwin. In difesa l’Olimpia è troppo leggera, la ripresa diventa una formalità per i turchi. Milano torna al massimo a -12 (48-60), ma è già notte fonda crollando fino al -30.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-FENERBAHÇE ISTANBUL 76-100 (19-24; 37-53; 56-76).