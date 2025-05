Olimpia chiude la regular season contro Givova Scafati: Nebo rientra per i playoff

Già certa del quinto posto finale, l’Olimpia oggi giocherà l’ultima giornata di regular season contro la Givova Scafati, ormai retrocessa in A2. Alle 18.15 di oggi al Forum di Assago si preannuncia una gara senza patemi, utile però per mettere benzina in più nel serbatoio di Josh Nebo (nella foto), il pivot americano rimasto fuori praticamente tutta la stagione, ma che ora sarà un innesto utile nello scacchiere biancorosso in vista dei playoff al via il 17 maggio. Nebo potrebbe dare una marcia in più al roster milanese (sarà Freddie Gillespie a lasciargli il posto nelle rotazioni).

L’Armani conoscerà la sua avversaria nei playoff solo dopo tutte le partite di oggi, l’unica certezza che ha è che dovrà ribaltare fin da subito il fattore campo e giocherà le prime due partite in trasferta (lo stesso destino lo avrà anche nell’eventuale semifinale, a meno che Venezia, già ottava, non faccia il colpo contro la prima). Intanto è tornato nel gruppo anche Fabien Causeur. Anche lui in vista dei playoff, ma si gioca il posto con Armoni Brooks, decisamente il miglior marcatore delle ultime settimane (19 punti anche a Trapani). Sarà l’occasione per il pubblico biancorosso anche per salutare l’ex capitano per svariate stagioni Andrea Cinciarini (classe 1986), che in estate potrebbe valutare l’addio al campo per diventare coach.