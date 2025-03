Olimpia, derby da playoff. Nella tana della Leonessa

Da una parte la capolista, dall’altra una formazione con l’obiettivo di passare il turno nell’Europa che conta. Sembrano quasi ribaltati i ruoli in questo weekend di Serie A dove si trova incastonato il big-match del 22° turno tra la Germani Brescia e l’Emporio Armani Milano. I biancoblù attendono i milanesi oggi alle 20 al PalaLeonessa forti del primato in classifica in condivisione con la Virtus Bologna, una settimana per preparare una partita che, al di là del prestigio, della voglia di riscattare la sconfitta di un soffio dell’andata, può dare anche la spinta quasi definitiva per centrare almeno uno dei primi quattro posti della classifica ed avere il primo turno dei playoff con il fattore campo.

I biancorossi arrivano dalla battaglia vinta a Belgrado, hanno già nella testa la gara quasi decisiva di martedì prossimo a Parigi e hanno chiesto e ottenuto di anticipare a sabato la gara pur di avere un giorno in più di riposo e preparazione prima della sfida transalpina. Eppure l’Olimpia è la società più blasonata del campionato e non potrà permettersi quantomeno di provare a giocare la partita, a suo modo l’ultima chance per provare a rientrare nelle prime quattro per non avere un playoff italiano tutto in salita.

Il rischio di una brutta figura come il -34 patito a Trento è dietro l’angolo e, forse, persino comprensibile, è chiaro che fare tutto a questo livello diventa sempre più complesso e si devono dare delle priorità, ma l’Olimpia ha imparato la lezione che deve provare a giocarsela per rispetto alla propria storia. L’EA7 ha vinto nell’andata e in semifinale di Coppa Italia, ma in questo caso il pronostico diventa tutto per Brescia. Probabile che i biancorossi si presentino anche con un roster più risicato, provando a risparmiare di nuovo Mirotic (stoico a Belgrado) e dando un turno di riposo a chi sta faticando di più nelle ultime settimane (oltre ai pivot Nebo e Gillespie infortunati), mentre potrebbe reinserire Dimitrijevic nel reparto esterni. Dall’altra parte, la Germani è al completo con coach Peppe Poeta che sogna di battere per la prima volta il suo “maestro“ Ettore Messina di cui è stato assistente nelle ultime due stagioni.