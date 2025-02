Olimpia Milano: l’Armani espugna Kaunas

Kaunas (Lituania) – Dopo l'incubo dell'andata (rimonta subita da +27), questa volta l'Olimpia resiste e vince. Milano si spaventa, si fa rimontare dopo un'ottima prima parte di parte, ma tira fuori il carattere ed espugna Kaunas in un gara fondamentale di Eurolega per 87-89. Il suo leader è come sempre LeDay, autore di 26 punti, ma è Mannion che spariglia le carte con 21 punti e un finale di partita clamoroso.

La partenza milanese è positiva con un primo quarto che lancia l'EA7 sul 16-24 con Bolmaro e Dimitrijevic protagonisti del break finale. Il rientrante Diop fa +10 (16-26), poi lo Zalgiris torna a contatto con Francisco scatenato (29-31), ma LeDay è ancora sempre di più il faro di Milano: chiude con 18 punti il 1° tempo (42-50). Nella ripresa l'Armani rimane in controllo con i punti di Mannion e Shields (55-67), ma nel suo momento migliore incassa un 11-0 di break che riapre tutto al 30' (66-67).

La tensione si mangia le due squadre che si bloccano (68-71), poi il sorpasso lo firma Francisco (73-71 al 35'), ma Milano riprende il controllo con Mannion e Leday indomabili (77-83 al 38') Lo Zalgiris torna ad un passo (82-84), ma è ancora l'ex di turno LeDay a dare il +4 a -54", poi è sempre l'ala biancorossa a chiuderla dalla lunetta in modo glaciale. La settimana "on the road" non finisce qui, sabato i biancorossi giocheranno sul campo di Sassari.

ZALGIRIS KAUNAS-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO

16-24; 42-50; 66-67

KAUNAS: Juzenas ne, Walker 22, Francisco 29, Lekavicius, Brazdeikis, Birutis 2, Smailagic 6, Mitchell, Dunston 2, Butkevicius 3, Sirvydis 17, Ulanovas 4. All. Trinchieri

MILANO: Dimitrijevic 4, Mannion 21, Tonut 6, Bolmaro , Brooks , LeDay 26, Ricci, Flaccadori ne, Diop 2, Caruso, Shields 17, Gillespie 3. All. Messina