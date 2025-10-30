Olimpia: la difesa è il miglior attacco, l’Armani schianta Parigi

Milano, 30 ottobre 2025 - E alla fine vinse anche al Forum. L’Olimpia Milano supera il Paris Basketball in Eurolega per 86-77 trovando il primo successo tra le mura amiche in Eurolega. La miglior difesa del torneo è la museruola perfetta per fermare l’attacco atomico del Paris Basketball. Milano vince e, lo fa con pieno merito con un’applicazione del piano partita praticamente perfetta volto a togliere qualsiasi transizione ai francesi, soprattutto nel primo tempo dove lascia solo 27 punti agli ospiti. In attacco, invece, il girare di tanti protagonisti diversi toglie punti di riferimento ai transalpini che, ad un certo punto, non sanno davvero più chi marcare.

Per l’Olimpia il miglior realizzatore è Booker con 13 punti (5/7 da 2) seguito da Brooks (3/3 da 3 e 3/3 ai liberi), ma questa volta è davvero un attacco corale che fa la differenza, oltre ad una difesa di ferro. Simbolo dei biancorossi capitan Ricci che oltre a 9 punti mette insieme anche 10 rimbalzi.

Lo stile del Paris si riconosce subito dopo 2’30” quando coach Tabellini propone subito il suo usuale cambio a 5 dopo 2’30” di nulla del suo Paris, il problema è che l’Olimpia fa poco di più (solo 2 punti) così appena Robinson segna da 3 i francesi sono in vantaggio (2-3). E’ solo un attimo, perchè poi Milano si accende con Ellis che inventa per sé e per Booker per il 9-3 del 5’. Poi la gara va ad elastico perchè Paris piazza uno 0-7 (9-10) al quale l’Olimpia risponde con una moneta ancor più pesante con un break di 11-0 in cui Sestina ne segna 6 (20-10). L’Armani continua a cambiare protagonista, ed è il turno di Mannion che, davanti al nuovo coach azzurro Banchi, ne segna 8 praticamente di fila per il +1 sul 28-17. Paris mantiene sempre il suo ritmo indiavolato, ma porta pochi frutti, mentre i biancorossi ne approfittano riuscendo a mettere in partita anche Guduric con la bomba del 37-21 al 15’. Arriva anche il +21 (43-22) con Sestina che schiaccia in contropiede, mentre il bomber Hifi è ancora tenuto a quota zero (poi si accenderà nella ripresa segnandone ben 22)

All’intervallo il team milanese è in controllo sul 47-27, da questo momento l’Olimpia rimane sempre in controllo ed ogni qual volta Parigi prova a rientra ci pensano le triple di Brooks a ricacciare indietro gli ospiti (62-43). Hifi, però, fa un quarto da 10 punti, così Paris dà un senso all’ultimo quarto avvicinandosi pericolosamente 67-53 al 30’. Il franco-algerino cambia passo, ne piazza altri 6 e la partita si riaccende (67-59 al 32’). Booker dà solidità dentro l’area, stoppa e segna e così Milano riprende ossigeno fino a quando l’esperto Guduric scaccia definitivamente la paura con la tripla del 78-61 al 35’ che significa vittoria.

Domenica 2 novembre nuova sfida di campionato di Serie A per completare la settimana, i biancorossi saranno ospiti di Reggio Emilia, formazione che è ancora imbattuta tra le mura amiche.

ARMANI MILANO-PARIS BASKETBALL 86-77

23-15; 47-27; 67-53

MILANO: Mannion 10, Ellis 7, Booker 13, Tonut, Bolmaro 4, Brooks 12, Ricci 9, Guduric 7, Diop ne, Shields 10, Dunston 6, Sestina 8. All. Mesina

PARIS: Hifi 24, Cavaliere, Robinson 11, Herrara 11, Ayayi 2, Dokossi, Faye 6, Bako 3, M’Baye 4, Quattara 7, Hommes 2, Willis 7. All. Tabellini