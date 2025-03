Olimpia Milano: la Virtus si prende il duello in campionato

Esulta la Virtus Bologna che si prende la sua rivincita, vincendo contro l’Olimpia Milano che l’aveva eliminata in Coppa Italia, e scappa via in campionato. Il successo arriva con il punteggio di 86-80 e significa che i bolognesi così vanno a +4 con lo scontro diretto a favore in classifica diventando praticamente irraggiungibili dall’Olimpia, a meno di un crollo inatteso. L’Armani, dopo una partenza frizzante, si è bloccata in attacco, questo ha dato fiducia alla “V nera” che quando ha cambiato passo poi non si è più guardata indietro. A Milano non è basta la prova di Nikola Mirotic, anche se in reatà il montenegrino ha fatto 10 dei suoi 22 punti già nella prima metà del primo periodo, poi certamente è mancato l’apporto di Shields, lasciato precauzionalmente a riposo in vista del Fenerbahce. LeDay ha segnato 17 punti con 11/12 ai liberi, ma il 7/29 da 3 è stato letale per le ambizioni milanesi.

L’Olimpia tiene fuori per turnover anche Dimitrijevic, Bologna recupera Shengelia, ma è Milano a scattare prima trovandosi 1-8 dopo un paio di minuti. Mirotic è scatenato, è già a quota 10, quando l’EA7 è avanti 10-14. Bologna entra nella partita quando con Hackett impatta a quota 15 al 7’, ma l’Olimpia continua a puntare sulle ricezioni in post di LeDay trovando punti per chiudere dopo 10’ sul 20-25.

E’ Brooks che dà slancio all’EA7 sul 25-31 a inizio secondo periodo, ma è un attimo perchè la Virtus si sblocca definitivamente in attacco, con Shengelia pareggia (31-31), con Cordinier sorpassa per la prima volta sul 34-31. Il parziale bolognese diventa importante (13-0) quando il francese inventa ancora il 38-31, ma soprattutto perchè l’EA7 rimane a secco per sette lunghissimi minuti segnando solo a 13” dalla fine ancora con Brooks (38-34 al 20’ con Bologna che non segna più negli ultimi 3 minuti). Brooks segna 7 dei 9 punti totali del 2° periodo di Milano, poi Bologna si sblocca subito con la tripla dell’eterno Belinelli (41-34) . Arriva anche il primo vantaggio in doppia cifra per la Virtus con due liberi di Cordinier (47-36 al 22’), ma è con Mirotic che i biancorossi rientrano in gara improvvisamente pareggiando a quota 55. La Virtus con Belinelli e Shengelia chiude ancora avanti 63-59, con il tiratore (19 punti per lui con 5/10 da 3) che allunga ancora per Bologna sul 73-67. E’ da questo vantaggio che la Virtus prende la forza decisiva per vincere la partita, Hackett e Cordiner lo rendono ancora più solido (83-74) e la Segafredo può esultare. Milano volta subito pagina, giovedì 6 marzo c’è la sfida casalinga in Eurolega contro il Fenerbahce, un match chiave in ottica qualificazione playoff.

SEGAFREDO BOLOGNA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 86-80

20-25; 38-34; 63-59

BOLOGNA: Cordinier 8, Holiday, Belinelli 19, Pajola 3, Visconti ne, Shengelia 15, Hackett 9, Morgan 16, Diouf 10, Zizic 4, Adele 2, Tucker. All. Ivanovic

MILANO: Mannion 9, Bortolani, Causeur 2, Tonut 9, Brooks 9, LeDay 17, Ricci 5, Flaccadori 2, Diop 2, Caruso ne, Mirotic 22, Gillespie 3. Al. Messina