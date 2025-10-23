Olimpia Milano: alla rimonta manca solo il lieto fine

Milano - Se a Sassari la rimonta era stata completata in modo vincente, questa volta, a livello ben più alto e con uno scarto maggiore (sotto 22 punti) i biancorossi non ci sono riusciti con Valencia. L’Olimpia ha perso 100-103 in una partita da montagne russe passando dal -17 al -6, ma anche dal -22 fino alla parità al 38’, Un vero peccato perchè l’Armani si presentava da miglior difesa della competizione e invece ha concesso la sua vecchia media di 77 punti dopo solo 25’. Toccando il fondo è stato un altro film, ma l’incredibile rimonta da -22 negli ultimi 12’ è stata solo sfiorata.

Un peccato perché in attacco invece ha trovato tante buone soluzioni. Così la prestazione strepitosa di Bolmaro, 31 punti, suo nuovo record, diventa inutile per il successo, come i 16 in 17’ di Brooks. I punti del nuovo arrivato Sestina sono 6, in campo dopo solo un paio di allenamenti.

Simbolo dei problemi in difesa il fatto che Messina sia costretto a spendere il 2° timeout già al 12’ perchè la retroguardia è un colabrodo, al 15’ Valencia è già volata via 29-46. Al 17’ il primo canestro di Sestina all’interno di un break che riaccende la gara (46-52). Milano in attacco si ripresenta anche bene, ma Valencia piazza un incredibile 7/7 da 3 in 4’ che fa malissimo (57-75). Arriva anche il -22 (57-79). Sembra finita, invece, tutt’altro. Messina va anche di “smallball” con Ricci da pivot e riaccende di nuovo la gara trascinata da Brooks e Bolmaro arrivando 96-98 al 37’

La parità arriva a quota 100 ancora con Brooks che converte un rimbalzo, ma Milano spreca due occasioni per il sorpasso, ed è Montero il killer con la bomba del 100-103 che gela il Forum.

Domenica 26 di nuovo in campo in Serie A contro Venezia, poi ancora una doppietta di Eurolega con trasferta a Barcellona e poi in casa con Parigi.

ARMANI MILANO-VALENCIA BASKET 100-103

18-24 ; 48-54; 74-85

MILANO: Mannion, Ellis 10, Booker 6, Bolmaro 31, Brooks 16, Ricci 13, Flaccadori ne, Guduric 7, Diop ne, Shields 11, Dunston, Sestina 6. All. Messina

VALENCIA; Badio 11, Taylor 6, Reuvers 8, Pradilla 13, De Larrea 4, Lopez-Arostegui, Montero 18, Moore 13, Sako 6, Thompson 16, Costello 8, Nogues. All. Martinez