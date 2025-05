Olimpia Milano: Armani ad un passo dal colpaccio

Bologna – Arriva ad un soffio dal traguardo la prima trasferta dell’Olimpia Milano in semifinale, i biancorossi perdono a Bologna 68-67 senza riuscire a concretizzare il +3 costruito a 36” dalla fine. Regge dunque il fattore campo alla Segafredo Arena e l’Armani perde la prima battaglia.

Milano deve ringraziare Diego Flaccadori per essere rimasta in partita (10 punti), ma si deve preoccupare di un Mannion sempre più in parabola discendente (2 punti e impalpabile in difesa). Stesso discorso tra i lunghi dove con un Mirotic comunque positivo da 12 punti e 7 rimbalzi, deve fare i conti con LeDay irriconoscibile da 2/9 al tiro e solo 5 punti, oltre a due liberi sanguinosi sbagliati.

La partenza della Virtus è subito gagliarda puntando con Clyburn per il 17-8 dall’8’, mentre i biancorossi fanno una fatica enorme. Ci prova Flaccadori a scuotere l’Armani (17-13), poi lo segue Ricci che sorpassa da 3 (17-18), infine Causeur completa il break di 0-14 ribaltando l’inerzia sul 17-22 al 13’. Bologna rientra quando Milano torna a palleggiare troppo, arrivando ad un passo con la bomba di Morgan (30-31), anche se poi all’intervallo Milano è ancora a +3 con Mirotic (30-33).

Hackett propizia subito il vantaggio (34-33), ma per Milano viene fuori Shields che inizia ad ingranare con 4 punti per il 40-42. Ancora una volta è l’inserimento di Flaccadori a ridestare l’EA7 (43-48), poi Shengelia spariglia i conti con due inattese triple (49-48 al 29’).

E’ di nuovo della Virtus la partenza, questa volta Morgan protagonista del 56-51 al 32’. Shengelia (18 punti in 19’) ha ingranato la marcia (60-55). Sembra decisa, invece Milano si accende, sorpassa con Brooks (64-65 al 38’), allunga con Mirotic 64-67 a -36”, ma qui l’Armani si blocca. Sopra di 1 (66-67 a -23”) LeDay, che viaggia con l’88%, sbaglia due liberi, lasciando così l’attacco alla Virtus per il sorpasso. Detto, fatto, Shengelia a -7” firma il 68-67, mentre l’ultimo tiro di Mirotic è corto.

Finisce Gara1, lunedì di nuovo in campo per Gara 2 (ore 20.45), ma l’Olimpia è già molto attiva sul mercato, la trattativa con Marko Guduric, neo-campione d’Europa al Fenerbahce, si è conclusa con un triennale.

SEGAFREDO BOLOGNA-ARMANI MILANO 68-67

17-13; 30-33; 52-51

BOLOGNA: Cordinier 7, Belinelli ne, Pajola, Clyburn 13, Taylor, Shengelia 18, Hackett 2, Morgan 8, Polonara, Diouf 10, Zizic, Akele 10. All. Ivanovic

MILANO: Mannion 2, Causeur 5, Tonut ne, Bolmaro 5, Brooks 9, LeDay 5, Ricci 3, Flaccadori 10, Diop 2, Caruso ne, Shields 14, Mirotic 12. All. Messina