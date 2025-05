Olimpia Milano beffata a Trento sulla sirena: 70-67, serie in parità

Finale incredibile in Gara 2 dei quarti di dinale in favore di Trento, Myles Cale tira in corsa allo scadere da oltre 10 metri e realizza il +3 (70-67) vittorioso, mentre Milano si rammarica per l'ultimo fallo non fischiato, ma soprattutto per una prova offensiva da dimenticare con un pessimo 9/32 da 3 e un ancor più 38% da 2 punti davvero rivedibile.

Non basta un più che positivo Flaccadori, ancora in doppia cifra con 13 punti, gli stessi di Mirotic che però tira 4/15. Manca sotto le plance l'energia di Nebo che difficilmente ci sarà anche in Gara 3 in programma giovedì 22 al Forum.

Primo quarto con le squadre che si affrontano a viso aperto ed alto ritmo tanto che l'Aquila chiude avanti 23-20, è LeDay tiene Milano in linea di galleggiamento (39-35) all'intervallo. Trento riparte fortissimo (45-35), ma l'Olimpia è pronta a reagire tanto che impatta con Flaccadori e Ricci a mantenere pari il punteggio (52-52). Ford a sparigliare di nuovo la gara ed Ellis firma la tripla del 62-54 al 30'. Poi, però, sale in cattedra Mirotic con la tripla della parità sul 67-67 a -1'52", ma da quel momento non segna più nessuno.

Il finale è incredibile, Mirotic prende rimbalzo, prova a lucrare il fallo, ma gli arbitri scelgono di non fischiare. Così perde la palla che finisce nelle mani di Cale, l'ala tira allo scadere da 10 metri in corsa il più incredibile dei canestri sulla sirena che vale la vittoria. Adesso con la serie sull1-1 due partite della serie a Milano, si inizia giovedì 22, si continua sicuramente sabato 24 sempre al Forum.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 70-67 (23-20, 39-35; 62-54) TRENTO: Ellis 17, Cale 8, Ford 14, Pecchia ne, Niang 10, Forray, Sylla ne, Mawugbe 6, Lamb 11, Bayehe 2, Badalau 2, Hassan ne. All. Galbiati MILANO: Mannion, Causeur 4, Tonut, Bolmaro 2, Brooks 9, LeDay 11, Ricci 6, Flaccadori 13, Diop 2, Caruso ne, Shields 7, Mirotic 13. All. Messina