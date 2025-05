Olimpia Milano: subito colpaccio a Trento

DOLOMITI ENERGIA TRENTO-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 70-73 24-21; 39-46; 55-55

TRENTO: Lamb 19, Ellis 11, Cale 10, Zukauskas 8, Niang 6, Mawugbe 6, Bayehe , Ford 3, Forray 3, Pecchia ne, Badalau, Hassan ne. All. Galbiati

MILANO: LeDay 16, Mirotic 13, Flaccadori 10, Mannion 9, Nebo 8, Causeur , Brooks , Shields , Ricci 2, Bortolani ne, Tonut, Diop ne. All. Messina

Trento - L'Olimpia Milano ha subito battuto il suo colpo, espugna Trento in volata 70-73 e si prende il pallino del fattore campo ora a proprio favore. E' stata una battaglia, una partenza scioccante sotto (16-2) l'ha resa ancor più complessa, ma alla fine i milanesi hanno fatto valere il loro maggiore tasso d'esperienza. La coppia LeDay-Mirotic fa ancora la differenza, l'americano ne firma 16 ed è decisivo nel finale, il montenegrino è il più continuo con 13 a cui aggiunge 8 rimbalzi. Il corso dei playoff inizia con la scelta di portare in squadra sia Brooks che Causeur, ai danni di Bolmaro, mentre in campo il primissimo canestro è di Nebo. Il problema per Milano è che la risposta sono 8 punti filati di Lamb, poi altri 8 assortiti e il break di 16-0 è servito. La reazione dell'Armani, però, arriva subito tanto che a fine quarto è a contatto (22-21 al 9') proprio con LeDay e Mirotic. Lo spartito si ripete, Trento scappa (32-24), Milano recupera e sorpassa con le scorribande di Mannion (34-35) ed è con lo stesso play che firma anche la prima fuga sul 39-46 al 20'. Sembra incredibile, ma funziona ancora allo stesso modo con un altro 10-2 di break che riporta avanti Trento (49-48). Agli ultimi 10' si arriva in parità a quota 55, Milano perde Nebo per un problema fisico al 33' (per 8 punti e 9 rimbalzi) , ma Shields tiene ancora avanti l'Armani 61-62, poi LeDay colpisce dall'arco dei 3 punti e attaccando il ferro spostando così l'inerzia (61-67 al 36'). Non basta, Trento è vivissima, arriva a -1 con Niang (66-67). L'EA7 la può chiudere dalla lunetta, ma infila un 4/8 che rischia di rovinare tutto, ma almeno in difesa è solida e può esultare quando Trento sbaglia l'ultimo tiro.

Lunedì 19 maggio di nuovo in campo per Gara 2 sempre a Trento, già domani ci saranno news sul nuovo infortunio occorso a Nebo (problema all'adduttore), ma difficilmente sarà di nuovo in campo .