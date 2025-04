Olimpia Milano: i biancorossi deragliano a Reggio Emilia

Reggio Emilia - A Reggio Emilia prosegue il momento da incubo dell’Olimpia Milano che chiude una settimana senza vittorie uscendo battuta dal PalaBigi nettamente per 87-78 palesando ancora una volta le difficoltà delle ultime settimane: un attacco che fatica a produrre qualcosa di continuo e una difesa che non protegge più il ferro. In campionato un’altra riprova delle difficoltà milanesi, dalle quali la squadra di coach Messina dovrà risollevarsi perché la concorrenza in Italia quest’anno è tanta e viste le difficoltà di Milano e Bologna sembra anche iniziare a credere nella rivoluzione.

Milano prova a girare tutti i suoi uomini, ma non trova mai continuità, a livello realizzativo il migliore è Armoni Brooks autore di 20 punti (5/7 da 2 e 3/8 da 3), la novità sono i 36 minuti con 14 punti di Stefano Tonut (5/8 da 2), mentre Mirotic quasi in automatico ne segna 19, ma non bastano di fronte ad una difesa che per l’ennesima volta ne incassa praticamente 90. Eppure la partenza milanese è stata marchiata dall’aggressività di Armoni Brooks che tra rimbalzi offensivi e penetrazioni al ferro firma 8 dei primi 14 punti milanese che valgono il doppiaggio dei reggiani sul 7-14 dopo 5’. Milano si dovrà abituare perché sarà l’americano a raccogliere l’eredità di Shields che rimarrà fuori per almeno un mese.

Poi inizia Mirotic a segnare e l’EA7 scollina anche la doppia cifra di vantaggio sul 9-20, ma qui i padroni di casa si rimettono in carreggiata con due triple che valgono il 17-20. Poi è con un’altra tripla di Barford che la Reggiana completa la rimonta scavalcando 23-22 sulla sirena. Il talento di Brooks e Mirotic è l’unica soluzione offensiva per Milano, ma gli emiliani sono avanti 34-30 perché i biancorossi deragliano in difesa. Il secondo periodo finisce in modo opposto al primo, questa volta è stato Brooks a realizzare dall’arco dei tre punti sulla sirena il canestro che vale la parità a quota 46 al 20’.

La ripresa mantiene l’equilibrio sul 53-53 al 24’ e 58-58 al 27’, fino a quando sono Faried e Smith a far scappare la Reggiana fino al 69-62 fissato ancora una volta allo scadere del periodo. Il quarto inizia ancora peggio per l’EA7 sotto di 10 (72-62) dopo 3 liberi di Vitali, in 6 minuti Milano segna la miseria di 6 punti (78-68), troppo poco per pensare di sbancare Reggio Emilia. Un’altra delusione arriva in casa Olimpia. Giovedì ultima sfida casalinga in Eurolega contro il Baskonia in un’atmosfera spettrale visto che i biancorossi sono stati appena matematicamente eliminati dalla post-season.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 87-78 23-22; 46-46; 69-62

REGGIO EMILIA: Barford 22, Gallo, Winston 20, Faye 10, Smith 11, Uglietti 3, Fainke, Vitali 6, Faried 11, Grant, Chillo, Cheatham 4. All. Priftzis

MILANO: Dimitrijevic 4, Mannion 8, Bortolani, Tonut 14, Brooks 20, LeDay 7, Ricci 3, Flaccadori, Diop 3, Caruso, Mirotic 19, Gillespie. All. Messina