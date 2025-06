Olimpia Milano: il cuore Virtus espugna il Forum

Milano - Ancora una volta, davanti ad una partita da vincere, l’Olimpia si ferma davanti all’ostacolo mostrandosi timida e impaurita. La Virtus Bologna espugna il Forum 68-78 mostrando un cuore enorme, andando oltre alle assenze di Clyburn e Polonara che, paradossalmente l’hanno resa ancora più leggera nello spirito. Milano annega senza mai riuscire a spingere in contropiede, stritolata dalla difesa bolognese che non le fa mai prendere ritmo.

I quintetti atipici di Milano non trovano i vantaggi sperati, l’Armani si aggrappa solo a Mirotic (21 punti, 6 rimbalzi, 30 di valutazione), ma predica nel deserto ed è troppo poco con meno di 70 punti segnati di squadra. I problemi sono sempre i soliti di quando Milano ha perso le partite che contano. Il primo cambio di passo della Virtus lo firma Belinelli con 5 punti di fila per il 12-22, ma quando tornano i talenti offensivi Milano accorcia subito (21-25). Bologna con Shengelia spinge fino a +9 (27-36), Milano risale con Brooks 35-40 all’intervallo.

La ripartenza è sconcertante, 4 punti della Virtus (35-44), una persa di Milano in 45” che portano un infuriato Messina a chiamare timeout. Un passo alla volta Milano si riavvicina arrivando pareggiando con Mirotic e Shields (50-50 al 28’), poi è una tripla di Brooks a dare il sorpasso sul 57-56 al 31’. Dura un’azione, la Virtus è solidissima e con un “3+1” di Cordinier avanza (57-62). Milano rimane attaccata al treno con Mirotic (68-72 al 37’), ma sono i canestri di Shengelia e Akele a fissare il punto del 2-1 per i bolognesi. Sabato 7 alle 20.45 al Forum la chance per Milano di rimanere ancora nella serie, per la Virtus l’opportunità di raggiungere la finale.

ARMANI MILANO-SEGAFREDO BOLOGNA 68-78 15-25; 35-40; 54-54

MILANO: Mannion 7, Causeur 5, Tonut, Bolmaro 4, Brooks 6, LeDay 8, Ricci 3, Flaccadori, Diop, Caruso ne, Shields 14, Mirotic 21. All. Messina

BOLOGNA: Cordinier 19, Accorsi ne, Belinelli 7, Pajola, Taylor 12, Shengelia 19, Hackett 4, Morgan 3, Diouf 8, Zizic 2, Akele 4. All. Ivanovic